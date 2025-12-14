Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Moreirense

Botelho da Costa. ""Jogo fica marcado por erros que não são comuns"

14 dez, 2025 - 20:28

O Benfica goleou o Moreirense, por 4-0, em partida da jornada 14 da I Liga.

A+ / A-

O treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, reconhece que a vitória do Benfica é justa, mas lamenta erros que não são habituais.

A partida

"Estou abanado porque acho que temos uma lesão grave do Vasquinho [Vasco Sousa]. É triste. Em relação ao jogo, é complicado dizer que fomos competentes no setor defensivo quando sofremos quatro golos, mas a verdade é que os golos aconteceram no momento ofensivo. O Benfica jogou o jogo que precisava de jogar e foi inteligente. Tentou forçar os nossos erros e isso tirou-nos do jogo. Se olharmos para o jogo, acho que o Benfica, tirando o golo, não faz um remate na primeira parte. Temos que ser mais incisivos. Olhando para os jogos grandes, em Alvalade não criámos. Com o FC Porto tivemos mais saídas. Em Braga criámos muito, mas hoje voltámos a não criar tanto para as vezes que saímos. O jogo hoje fica marcado pelos erros que não são comuns. Na maior parte das vezes não decidimos bem. Preferia decidir bem e executar mal, estava mais tranquilo. Em relação ao resultado... nada a dizer."

Coisas positivas a retirar deste jogo?
"Se digo que não gosto de olhar para o resultado, também tenho que ter a capacidade de olhar para o jogo como um todo. Há muita coisa que levamos bem do jogo. Pressionámos a campo inteiro e acho que tivemos sucesso. O Benfica também permitiu, não correu riscos na construção e soube esperar pelo momento de decidir o jogo. Nós corremos risco, como corremos sempre, mas não fomos competentes. Temos que crescer, corrigir e para a semana dar uma resposta"

O Benfica goleou o Moreirense, por 4-0, com três golos de Pavlidis e um de Aursnes.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?