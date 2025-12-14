Botelho da Costa. ""Jogo fica marcado por erros que não são comuns"

O treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, reconhece que a vitória do Benfica é justa, mas lamenta erros que não são habituais.

A partida

"Estou abanado porque acho que temos uma lesão grave do Vasquinho [Vasco Sousa]. É triste. Em relação ao jogo, é complicado dizer que fomos competentes no setor defensivo quando sofremos quatro golos, mas a verdade é que os golos aconteceram no momento ofensivo. O Benfica jogou o jogo que precisava de jogar e foi inteligente. Tentou forçar os nossos erros e isso tirou-nos do jogo. Se olharmos para o jogo, acho que o Benfica, tirando o golo, não faz um remate na primeira parte. Temos que ser mais incisivos. Olhando para os jogos grandes, em Alvalade não criámos. Com o FC Porto tivemos mais saídas. Em Braga criámos muito, mas hoje voltámos a não criar tanto para as vezes que saímos. O jogo hoje fica marcado pelos erros que não são comuns. Na maior parte das vezes não decidimos bem. Preferia decidir bem e executar mal, estava mais tranquilo. Em relação ao resultado... nada a dizer."

Coisas positivas a retirar deste jogo?

"Se digo que não gosto de olhar para o resultado, também tenho que ter a capacidade de olhar para o jogo como um todo. Há muita coisa que levamos bem do jogo. Pressionámos a campo inteiro e acho que tivemos sucesso. O Benfica também permitiu, não correu riscos na construção e soube esperar pelo momento de decidir o jogo. Nós corremos risco, como corremos sempre, mas não fomos competentes. Temos que crescer, corrigir e para a semana dar uma resposta"

O Benfica goleou o Moreirense, por 4-0, com três golos de Pavlidis e um de Aursnes.