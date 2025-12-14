Ouvir
João Nuno quer “fazer o que ainda ninguém fez”

14 dez, 2025 - 16:23 • Lusa

O FC Porto – Estrela Amadora está marcado para as 20h45 desta segunda-feira.

A+ / A-

O treinador do Estrela da Amadora, João Nuno, lançou o desafio de "tentar fazer o que ainda ninguém fez" e vencer o FC Porto na 14.ª jornada da I Liga de futebol, apelando à personalidade e coragem.

"Queremos tentar fazer o que ainda ninguém fez, que é ganhar ao FC Porto. É um desafio tremendo, mas é destes jogos que acho que toda a gente gosta. Vai fazer-nos crescer de certeza absoluta e vai criar-nos problemas que temos de resolver durante o jogo. Lançámos o desafio dessa forma aos jogadores e estamos muito motivados para fazer um bom jogo no Dragão", expressou o treinador `estrelista`.

Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo, João Nuno abordou a goleada sofrida no reduto do bicampeão Sporting, por 4-0, em 30 de novembro, para servir de aprendizagem para a visita ao terreno do líder invicto e isolado do campeonato.

"Com o Sporting, com duas bolas paradas sofridas nos primeiros 15 minutos, nem percebemos se a estratégia fazia sentido ou não. Temos de entrar muito ligados no Dragão em todos os momentos do jogo, para perceber se o que nós planeámos vai correr bem. Acredito muito que nós vamos dar outra resposta", afiançou o técnico.

Lembrando que o Estoril "fez um excelente jogo" no Estádio do Dragão e até podia ter saído com pontos, é com essa vontade e crença que João Nuno pretende encarar o encontro, depois de um triunfo caseiro por 3-1, face à equipa do Arouca.

"O FC Porto permite menos oportunidades aos adversários, é o clube com menos golos sofridos. Demonstra bem o que o FC Porto tem conseguido fazer. Nós temos de ser consistentes com bola e conseguir tirá-la rapidamente da zona de pressão", frisou, pedindo como ponto fulcral na estratégia velocidade na circulação de bola.

Assumindo um foco muito grande na defesa de bolas paradas, para evitar repetir o início de jogo em Alvalade, João Nuno rejeitou nervosismo da sua equipa, uma vez que o Estrela da Amadora tem "pouco a perder e muito a ganhar", sem ter pressão.

"Não podemos encarar este jogo com nervosismo. Temos pouco a perder e muito a ganhar. A pressão está toda do lado do FC Porto. Vamos competir e os jogadores estão muito motivados, por tudo. Ainda ninguém venceu o FC Porto, podemos ser os primeiros e temos de ir ao Dragão com a vontade de fazer o que ainda ninguém conseguiu fazer. Acreditamos e vamos com essa esperança", reforçou o treinador.

O Estrela da Amadora, 13.º colocado, com 14 pontos, visita o líder FC Porto, com 37, às 20:45 de segunda-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, para a 14.ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Miguel Fonseca, da associação do Porto.

