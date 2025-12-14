Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

VAR Bola Branca

Nota 5 para Hélder Carvalho. "Atento, concentrado, tranquilo"

14 dez, 2025 - 20:55

Leia o resumo da análise de José Leirós, VAR Bola Branca, do Moreirense – Benfica.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 5 a Hélder Carvalho, árbitro do Moreirense - Benfica, partida da 14.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro esteve “atento, concentrado, tranquilo”, sem erros.

Na primeira parte, há três lances que merecem análise: aos 3 minutos, Pavlidis caiu na área, mas sem falta; aos 21 minutos não há movimento deliberado do defesa do Moreirense e nem parece ter tocado no braço; aos 29 minutos, falta no limite sobre Leandro Barreio, mas o amarelo é “boa decisão”.

Na segunda parte, Hélder Carvalho “deixou correr o marfim”, sem grandes lances para análise.

Por tudo isto, nota 5.

Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu o Moreirense por 4-0.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?