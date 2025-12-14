Nota 5 para Hélder Carvalho. "Atento, concentrado, tranquilo"

14 dez, 2025 - 20:55
O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 5 a Hélder Carvalho, árbitro do Moreirense - Benfica, partida da 14.ª jornada da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro esteve “atento, concentrado, tranquilo”, sem erros.
Na primeira parte, há três lances que merecem análise: aos 3 minutos, Pavlidis caiu na área, mas sem falta; aos 21 minutos não há movimento deliberado do defesa do Moreirense e nem parece ter tocado no braço; aos 29 minutos, falta no limite sobre Leandro Barreio, mas o amarelo é “boa decisão”.
Na segunda parte, Hélder Carvalho “deixou correr o marfim”, sem grandes lances para análise.
Por tudo isto, nota 5.
Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu o Moreirense por 4-0.