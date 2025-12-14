Vasco Sousa com fratura do perónio

O médio do Moreirense, Vasco Sousa, sofreu uma fratura do perónio na partida contra o Benfica.

“O jogador Vasco Sousa sofreu uma fratura no perónio direito durante o jogo de hoje. A família Moreirense está e estará cá para o Vasco, seja qual for o obstáculo ou desafio”, lê-se na nota do clube.

O treinador Vasco Botelho da Costa já tinha deixado antever, no final da partida, que se esperavam más notícias em relação a esta lesão.

Vasco Sousa começou por ter um lance com Sudakov, foi assistido e regressou. Momentos depois pisou mal no relvado e voltou a ficar no chão. Voltou a ser assistido, mas imediatamente foi dado sinal de substituição e Vasco Sousa saiu de maca, já confortado por colegas e adversários.

Não é conhecido o tempo de paragem, mas vão ser, seguramente, vários meses.

O atleta está emprestado pelo FC Porto e esta época levava nove jogos e um golo pelos cónegos.

De recordar que Vasco Sousa já teve uma lesão semelhante, a 16 de fevereiro de 2025, então ainda ao serviço do FC Porto.