Árbitros estreiam bodycams na Taça para adeptos terem experiência "mais próxima e mais humana"

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai implementar, de forma experimental, câmaras corporais nos árbitros já nos oitavos de final da Taça de Portugal, tornando-se uma das primeiras federações europeias a adotar esta tecnologia em competições oficiais.

A arbitragem portuguesa vai dar um passo inédito com a introdução de bodycams nos jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal. A medida, anunciada pela federação, será aplicada numa fase inicial de forma experimental e pretende explorar novas abordagens tecnológicas no futebol nacional.

Depois de testes realizados em contextos internacionais, como o Mundial de Clubes e a Taça Intercontinental, a FPF decidiu avançar com este projeto, que permitirá captar imagens a partir da perspetiva do árbitro durante o jogo. O objetivo passa por oferecer uma visão mais próxima da ação, reforçando a transparência e a compreensão das decisões de arbitragem.

Com esta iniciativa, Portugal assume uma posição de destaque no panorama europeu, num momento em que a discussão sobre inovação e tecnologia no futebol tem vindo a ganhar cada vez mais expressão. A experiência poderá, no futuro, ser alargada a outras competições organizadas pela federação.

Em declarações aos meios da FPF, o presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves, sublinha o caráter pioneiro da decisão: “É mais um passo na inovação e uma abordagem pioneira, provando que é possível conjugar novas tecnologias com a arbitragem. A possibilidade de os adeptos, que estão a seguir o jogo pela televisão, poderem aceder à visão do árbitro irá proporcionar uma experiência diferente, mais próxima e mais humana do jogo”.

A estreia das bodycams marca, assim, um novo capítulo na relação entre arbitragem, tecnologia e espetáculo desportivo em Portugal.