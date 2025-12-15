Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 15 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Arbitragem

Árbitros estreiam bodycams na Taça para adeptos terem experiência "mais próxima e mais humana"

15 dez, 2025 - 13:14 • Redação

A Federação Portuguesa de Futebol aposta em tecnologia inovadora para aproximar adeptos da arbitragem.

A+ / A-

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai implementar, de forma experimental, câmaras corporais nos árbitros já nos oitavos de final da Taça de Portugal, tornando-se uma das primeiras federações europeias a adotar esta tecnologia em competições oficiais.

A arbitragem portuguesa vai dar um passo inédito com a introdução de bodycams nos jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal. A medida, anunciada pela federação, será aplicada numa fase inicial de forma experimental e pretende explorar novas abordagens tecnológicas no futebol nacional.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Depois de testes realizados em contextos internacionais, como o Mundial de Clubes e a Taça Intercontinental, a FPF decidiu avançar com este projeto, que permitirá captar imagens a partir da perspetiva do árbitro durante o jogo. O objetivo passa por oferecer uma visão mais próxima da ação, reforçando a transparência e a compreensão das decisões de arbitragem.

Com esta iniciativa, Portugal assume uma posição de destaque no panorama europeu, num momento em que a discussão sobre inovação e tecnologia no futebol tem vindo a ganhar cada vez mais expressão. A experiência poderá, no futuro, ser alargada a outras competições organizadas pela federação.

Em declarações aos meios da FPF, o presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves, sublinha o caráter pioneiro da decisão: “É mais um passo na inovação e uma abordagem pioneira, provando que é possível conjugar novas tecnologias com a arbitragem. A possibilidade de os adeptos, que estão a seguir o jogo pela televisão, poderem aceder à visão do árbitro irá proporcionar uma experiência diferente, mais próxima e mais humana do jogo”.

A estreia das bodycams marca, assim, um novo capítulo na relação entre arbitragem, tecnologia e espetáculo desportivo em Portugal.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 15 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?