João Nuno: "Tivemos atitude e fomos corajosos"

João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, fica com a sensação que "podia ter tirado mais" da derrota frente ao FC Porto, por 3-1, no Estádio do Dragão.

Na conferência de imprensa no final do encontro, o técnico mostrou-se "orgulhoso dos jogadores" pela "atitude e coragem" mostrada em campo.

Golos sofridos de bola parada: "Depois de fazermos o golo foi muito duro. O FC Porto mereceu ganhar o jogo, mas custam muito os golos que sofremos após o empate, demos ainda mais agressividade à equipa e sofremos um golo daqueles, não pode acontecer. O FC Porto foi melhor, mas fica a sensação de que podíamos ter tirado mais deste jogo."

Como explica poucas oportunidades criadas? "Não é fácil para nós discutir o jogo taco a taco com o FC Porto, tivemos uma excelente organização, o Porto não teve muitas situações na primeira parte. Criámos pouco na primeira parte. Muito mérito do que o FC Porto fez. Tivemos atitude e fomos corajosos no jogo, só posso estar orgulhoso dos meus jogadores."

Exibição destacada: "Tivemos um médio que há poucas semanas jogava nos sub-23, tenho de falar do que o Sola fez. Não é muito habitual, mas treina sempre nos limites e fez um grande jogo frente a um dos melhores meios-campos do campeonato. Quero destacar o trabalho de alguém que não é habitual nas nossas opções. Merece ser destacado."