  • 15 dez, 2025
I Liga

Kaique defende dois penáltis e Nacional vence o Tondela reduzido a dez unidades

15 dez, 2025 - 19:52 • Eduardo Soares da Silva

Jogo caótico na Choupana vale subida na tabela à equipa de Tiago Margarido, que também foi expulso na primeira parte.

O Nacional recebeu e venceu o Tondela, por 3-1, num jogo de loucos com uma expulsão e dois penáltis defendidos pelo guarda-redes dos madeirenses.

Deivison viu o cartão vermelho direito logo aos 22 minutos de jogo por uma entrada dura, deixando o Nacional com uma tarefa complicada pela frente. O treinador Tiago Margarido acabaria expulso pouco depois por protestar as decisões do árbitro.

Aos 37 minutos, o primeiro momento de glória de Kaique. Pedro Maranhão cobrou um penálti, mas o guarda-redes brasileiro adivinhou e foi buscar.

Havia ainda mais ação reservada para a segunda parte. Aproveitando a vantagem numérica, os beirões adiantaram-se no marcador com um autogolo de João Aurélio aos 49 minutos de jogo. Numa bola parada, especialidade do Nacional, Zé Vítor empatou aos 68 minutos.

O resto da ação ficou reservada para os descontos. Aos 98 minutos, Jordy falhou novo penálti para o Tondela, permitindo Kaique ser novamente herói e, no contra-ataque, o Nacional fez o golo da vitória por Paulinho Bóia.

Aos 105 minutos, Chuchu Ramírez ainda teve tempo para o 3-1, de penálti.

O jogo caótico, que teve ainda nevoeiro a ameaçar uma suspensão da partida na segunda parte, vale a subida do Nacional ao 12.º lugar, com 15 pontos. Afundado continua o Tondela, com os mesmos 9 pontos, em 17.º lugar.

