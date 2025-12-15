Magia de Moutinho e Ricardo Horta dá a vitória ao Braga frente ao Santa Clara

15 dez, 2025 - 20:13 • Lusa
Um golo de Ricardo Horta, aos 42 minutos, foi o suficiente para o Sporting de Braga vencer o Santa Clara, por 1-0, na 14.ª jornada da I Liga, na Pedreira.
A jogada é construída com um grande passe de João Moutinho, que descobre a desmarcação de Gabri Martínez. O espanhol cabeceou para Ricardo Horta, que finalizou à entrada da pequena área.
Os minhotos seguram o quinto lugar, com 25 pontos, agora em igualdade com o Gil Vicente, quarto colocado, que nesta jornada cedeu um empate com o Casa Pia.
Já o Santa Clara, que vinha de um triunfo precisamente diante dos lisboetas na ronda anterior, caiu para a 12.ª posição, com 12 pontos