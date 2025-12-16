Boavista chega a acordo que "permite evitar encerramento"

O Boavista anuncia que chegou a acordo com os credores para "evitar o encerramento da atividade do clube", esta terça-feira.

O Tribunal de Insolvência tinha convocado uma Assembleia de Credores, para decidir a manutenção ou fecho do Boavista, "estabelecimento insolvente". Em comunicado, o Boavista explica que os credores aceitaram a proposta da direção liderada por Rui Garrido Pereira e "assumiram um compromisso que abre portas à viabilização do plano de recuperação financeira existente".

"Neste momento, compromete-se o Boavista FC a assegurar a cobertura do défice corrente da sua exploração, condição que permite manter abertas as suas estruturas e garantir a continuidade da prática desportiva. Esta solução, alcançada num contexto particularmente exigente, resulta do trabalho desenvolvido em diálogo com os credores e demais intervenientes no processo, permitindo salvaguardar a atividade regular do clube, a participação das suas equipas em competição e a prática desportiva de cerca de 2.000 atletas, em várias modalidades", pode ler-se.

A direção do Boavista salienta, contudo, que este acordo "não constitui uma solução definitiva". Ainda assim, trata-se de "um passo determinante para preservar a atividade" do clube, assim como "assegurar a sua função social e criar condições para a construção de uma solução estrutural e sustentável".

À procura de soluções de recuperação

O Boavista acrescenta que continua em negociações com entidades públicas e investidores privados, de forma a implementar um plano de recuperação financeira "sólido e responsável, capaz de assegurar a liquidação das dívidas existentes e a viabilidade futura do clube".

"Cientes da responsabilidade e gratos pela confiança, estamos totalmente empenhados no cumprimento rigoroso das condições assumidas, prosseguindo em simultâneo os esforços necessários para a recuperação financeira da instituição", lê-se.

No dia 25 de novembro, tornou-se público que a Comissão de Credores deliberara o encerramento do Boavista. O clube consegue agora um volte-face, embora não esteja ainda a salvo.