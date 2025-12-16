Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 16 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Boavista chega a acordo que "permite evitar encerramento"

16 dez, 2025 - 13:35 • Inês Braga Sampaio

Credores assumiram, em assembleia, "compromisso que abre portas à viabilização do plano de recuperação financeira existente". Boavista ainda não está a salvo.

A+ / A-

O Boavista anuncia que chegou a acordo com os credores para "evitar o encerramento da atividade do clube", esta terça-feira.

O Tribunal de Insolvência tinha convocado uma Assembleia de Credores, para decidir a manutenção ou fecho do Boavista, "estabelecimento insolvente". Em comunicado, o Boavista explica que os credores aceitaram a proposta da direção liderada por Rui Garrido Pereira e "assumiram um compromisso que abre portas à viabilização do plano de recuperação financeira existente".

"Neste momento, compromete-se o Boavista FC a assegurar a cobertura do défice corrente da sua exploração, condição que permite manter abertas as suas estruturas e garantir a continuidade da prática desportiva. Esta solução, alcançada num contexto particularmente exigente, resulta do trabalho desenvolvido em diálogo com os credores e demais intervenientes no processo, permitindo salvaguardar a atividade regular do clube, a participação das suas equipas em competição e a prática desportiva de cerca de 2.000 atletas, em várias modalidades", pode ler-se.

A direção do Boavista salienta, contudo, que este acordo "não constitui uma solução definitiva". Ainda assim, trata-se de "um passo determinante para preservar a atividade" do clube, assim como "assegurar a sua função social e criar condições para a construção de uma solução estrutural e sustentável".

À procura de soluções de recuperação

O Boavista acrescenta que continua em negociações com entidades públicas e investidores privados, de forma a implementar um plano de recuperação financeira "sólido e responsável, capaz de assegurar a liquidação das dívidas existentes e a viabilidade futura do clube".

"Cientes da responsabilidade e gratos pela confiança, estamos totalmente empenhados no cumprimento rigoroso das condições assumidas, prosseguindo em simultâneo os esforços necessários para a recuperação financeira da instituição", lê-se.

No dia 25 de novembro, tornou-se público que a Comissão de Credores deliberara o encerramento do Boavista. O clube consegue agora um volte-face, embora não esteja ainda a salvo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 16 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?