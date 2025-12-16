Ouvir
Conheça os árbitros dos oitavos de final da Taça de Portugal

16 dez, 2025 - 10:55 • Inês Braga Sampaio

Hélder Malheiro, João Pinheiro e António Nobre vão dirigir os encontros de Benfica, Sporting e FC Porto, respetivamente. Árbitros estreiam "bodycams" de forma experimental.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta terça-feira, a lista dos árbitros nomeados para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Hélder Malheiro vai estar no Farense-Benfica, de quarta-feira, às 20h45, com Luís Ferreira no videoárbitro.

João Pinheiro é o árbitro do Santa Clara-Sporting de quinta-feira, às 18h45. Rui Silva é o VAR.

Para o FC Porto-Famalicão, também na quinta-feira, mas às 20h45, está nomeado António Nobre. O VAR é Manuel Oliveira.

Esta quinta eliminatória da Taça tem a particularidade de estrear a iniciativa de colocar "bodycams" nos árbitros, de forma experimental. José Bessa, que dirige o Vila Meã-União de Leiria, primeira partida dos "oitavos" (quarta-feira, às 14h00), será o pioneiro.

Jogos com relato e acompanhamento no site da Renascença, em rr.pt.

Todas as nomeações:

AC Vila Meã-UD Leiria
Árbitro: José Bessa
Assistentes: Miguel Martins e Hugo Santos
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: João Casegas
AVAR: Marco Vieira

Casa Pia AC-SCU Torreense
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: André Narciso
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Sousa

Vitória SC-AFS
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e Fábio Silva
4.º árbitro: David Silva
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: Pedro Felisberto

SC Farense-SL Benfica
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia

CD Santa Clara-Sporting CP
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Luciano Maia e Inácio Pereira
4.º árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: Rui Silva
AVAR: Tiago Leandro

FC Porto-FC Famalicão
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Cláudio Pereira
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: David Soares

