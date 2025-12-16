Conheça os árbitros dos oitavos de final da Taça de Portugal

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta terça-feira, a lista dos árbitros nomeados para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Hélder Malheiro vai estar no Farense-Benfica, de quarta-feira, às 20h45, com Luís Ferreira no videoárbitro.

João Pinheiro é o árbitro do Santa Clara-Sporting de quinta-feira, às 18h45. Rui Silva é o VAR.

Para o FC Porto-Famalicão, também na quinta-feira, mas às 20h45, está nomeado António Nobre. O VAR é Manuel Oliveira.

Esta quinta eliminatória da Taça tem a particularidade de estrear a iniciativa de colocar "bodycams" nos árbitros, de forma experimental. José Bessa, que dirige o Vila Meã-União de Leiria, primeira partida dos "oitavos" (quarta-feira, às 14h00), será o pioneiro.

Jogos com relato e acompanhamento no site da Renascença, em rr.pt.

Todas as nomeações:

AC Vila Meã-UD Leiria

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Miguel Martins e Hugo Santos

4.º árbitro: Vítor Lopes

VAR: João Casegas

AVAR: Marco Vieira

Casa Pia AC-SCU Torreense

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: André Narciso

VAR: João Bento

AVAR: Pedro Sousa

Vitória SC-AFS

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: André Dias e Fábio Silva

4.º árbitro: David Silva

VAR: Cláudia Ribeiro

AVAR: Pedro Felisberto

SC Farense-SL Benfica

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

CD Santa Clara-Sporting CP

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Luciano Maia e Inácio Pereira

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Rui Silva

AVAR: Tiago Leandro

FC Porto-FC Famalicão

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: David Soares