João Pedro Sousa demitido e Aves vai para o terceiro treinador da época

16 dez, 2025 - 17:29 • Lusa

O Aves ocupa o último lugar na I Liga, com apenas três pontos, a seis do penúltimo Tondela, também em zona de descida direta, e a sete do Casa Pia, em lugar de play-off.

João Pedro Sousa deixou o comando técnico do AVS e já não orientou o treino de desta terça-feira, na véspera do jogo em Guimarães, dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, confirmou à Lusa fonte ligada ao processo.

A sessão de trabalho foi liderada pelos treinadores interinos do clube, que devem comandar a equipa, 18.ª e última classificada da I Liga, no jogo frente ao Vitória de Guimarães, na quarta-feira.

A conferência de imprensa de antevisão do jogo dos oitavos de final da Taça, que deveria realizar-se ao início da tarde de hoje, foi cancelada.

João Pedro Sousa substituiu José Mota, rendido interinamente por Fábio Espinho no jogo com o Benfica [derrota caseira por 3-0], e não conseguiu ir além de dois empates no campeonato, num registo que inclui seis derrotas.

O melhor que o agora ex-treinador do AVS conseguiu foram as vitórias na Taça de Portugal, frente ao Fornos de Algodres (7-0) e ao Académico de Viseu (7-6 nas grandes penalidades).

O AVS ocupa o último lugar na I Liga, com apenas três pontos, a seis do penúltimo Tondela, também em zona de descida direta, e a sete do Casa Pia, em lugar de play-off.

