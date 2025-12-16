Supertaça Ibérica? Presidentes das ligas portuguesa e espanhola gostam da ideia mas não para já

Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, e Javier Tebas, presidente da La Liga, gostam da ideia de uma Supertaça Ibérica, lançada por André Villas-Boas, mas não a pensam organizar a curto prazo.

Numa conferência de imprensa conjunta após uma reunião das duas organizações na cidade do Porto, na sede da Liga Portugal, Javier Tebas assume que o tema já foi debatido no passado, mas enumera as dificuldades para a realizar.

"Organizar um torneio supranacional com 12 equipas é um tema complicado e isso não é fácil, até pelo calendário das grandes equipas. É preciso pensar no momento em que podemos fazer o torneio, a curto prazo não pensamos nisso, mas já falamos disso como projeto. Hoje em dia é extremamente difícil, até pelo ambiente das competições europeias, com cada vez mais jogos de clubes, mais jogos de seleções", disse o dirigente espanhol.

Já Reinaldo Teixeira garante que "a vontade de ambos é que se faça acontecer".

"Temos a vontade de ter competições que valorizem ambas as ligas. Existe o compromisso, vontade existe. Quando houver oportunidade, faremos acontecer. Assumir que é amanhã, ou daqui a uns meses, não. De forma aberta, quero reiterar que o presidente Javier Tebas é claro e pragmático. Quando se fala, é para se fazer. A vontade de ambos é que se faça acontecer, tudo o que valorize ambas as ligas e as sociedades desportivas", acrescentou.

Em outubro, André Villas-Boas, presidente do FC Porto, revelou que lançou a ideia a Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, aos rivais Benfica e Sporting, e ainda a clubes espanhóis.

"Agora andamos todos à 'cabeçada', mas ficou o 'bichinho', que foi bem acolhido por Real Madrid, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Benfica, Sporting e Federação Portuguesa de Futebol", disse, na altura.