Tebas e a centralização dos direitos televisivos em Portugal. "O valor aumenta, diga quem disser"

Javier Tebas, presidente da La Liga, destaca a importância da centralização dos direitos televisivos na I Liga portuguesa, um projeto em curso e cujo modelo tem de ser apresentado pela Liga e Federação Portuguesa de Futebol até junho de 2026.

Questionado pela Renascença numa visita à nova sede da Liga Portugal, no Porto, Tebas garante que apesar "dos que falam " e "parecem que sabem muito", o valor do campeonato só subirá com a centralização dos direitos.

"Por primeiro impacto é o aumento do valor dos direitos. Por muito que falem e falem, o valor aumenta. É verdade que é preciso fazê-lo bem, com uma estratégia, procurar momentos adequados, mas o valor aumenta. O segundo impacto é que os clubes que não são os maiores são os mais beneficiados.O campeonato fica mais competitivo. Se for mais forte, menos previsível, então ganha valor. Cria mais audiência", afirma.

Tebas considera que a centralização leva a "um ciclo vicioso que cria muito valor".

"Não há dúvidas que o valor aumenta, diga quem disser. Aqui está um louco chamado Tebas que garante que o valor não baixa. Esses parecem que sabem muito, mas não é verdade. Só há benefícios", promete.

A La Liga celebra, em 2025, dez anos desde a centralização dos direitos audiovisuais. O presidente do campeonato questiona o motivo que leva Portugal a ser "das poucas ligas europeias, a única das importantes, que não tem os direitos centralizados".

"Têm de se interrogar porquê que todas as outras têm? É porque melhora as competição, ou então não teriam assim", pergunta.