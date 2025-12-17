AVS derrota Guimarães na Taça de Portugal

17 dez, 2025 - 22:24 • Lusa
O AVS venceu em Guimarães o Vitória por 1-0, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, apurando-se para os quartos de final da prova.
Um golo do nigeriano Tunde Akinsola, aos 41 minutos, foi o suficiente para os avenses, últimos classificados na I Liga de futebol, protagonizarem uma das surpresas da competição.
Os vimaranenses, sétimos classificados no campeonato, ainda desperdiçaram uma grande penalidade, por Camara Jr, aos 55 minutos.
A formação da Vila das Aves vai agora defrontar nos quartos de final, nos quais atuará na condição de visitante, o vencedor do confronto de quinta-feira nos Açores entre Santa Clara e Sporting.