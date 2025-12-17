Bodycams vão "ajudar as pessoas a perceberem" o que se passa em campo

17 dez, 2025 - 12:32 • João Filipe Cruz
Chegou a hora das bodycams no futebol português. Os oitavos de final da Taça de Portugal arrancam esta quarta-feira e os adeptos vão perceber que os árbitros têm um novo "acessório". Com a câmara corporal a juntar-se ao equipamento do homem do apito, os adeptos vão poder "perceber melhor o que acontece no relvado".
"Vai dar a possibilidade de as pessoas perceberem, in loco, o que acontece, a relação entre jogador e árbitro, o que o árbitro diz. Muitas vezes, o árbitro é acusado de ser agressivo e isto vai ajudar a desmistificar um pouco isso. As pessoas vão perceber como o árbitro gere o jogo, como se posiciona, muitas vezes o erro acontece porque não está bem posicionado e, por isso, não tem boa visão. Isto vai ajudar as pessoas a perceberem", explica a Bola Branca Antonino Silva.
Para o antigo vice-presidente do Conselho de Arbitragem, esta é mais uma medida "para a melhoria" do futebol. Antonino Silva formou a grande maioria dos árbitros atuais, incluindo os que vão estrear a tecnologia e assegura que "estão preparados".
"Há uns anos, quando começou o sistema áudio houve uma adaptação deles, houve constrangimentos, mas eles adaptaram-se bem. Agora, com o sistema de comunicação entre árbitro e VAR, a que felizmente todo o público pode ter acesso ao que é dito, eles tiveram que ter alguns cuidados e estão preparados. Felizmente, estão preparados", garante.
Federação Portuguesa de Futebol acredita que estas(...)
As "ref cams", como também são apelidadas, já foram estreadas nas ligas inglesa e italiana e Portugal fará parte do lote dos pioneiros europeus de uma tecnologia que já foi testada no Mundial de Clubes e vai voltar no Campeonato do Mundo do próximo ano.
Mas nem tudo é um mar de rosas já que, com mais um "acessório", os árbitros podem "inibir-se" mas, por outro lado, também os jogadores "vão ter mais algum cuidado", segundo o antigo membro do Conselho de Arbitragem.
"É evidente que não posso dizer que não vai restringir, sabendo eles que há mais uma parte tecnológica a funcionar e, portanto, pode haver uma ou outra inibição. Mas uma ou duas jornadas eles entram no ritmo e as coisas correm normalmente. E os jogadores também vão ter mais algum cuidado porque há expressões e coisas que não podem dizer", prevê Antonino Silva.
O futebol português não atravessa o período mais pacífico e, mesmo tendo em conta que o desporto rei "é um jogo de paixões" e que "algum burburinho" será sempre inevitável, Antonino Silva não tem dúvidas que a bodycam "será um fator que vai ajudar a pacificar um pouquinho isto".