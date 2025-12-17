Bodycams vão "ajudar as pessoas a perceberem" o que se passa em campo

Chegou a hora das bodycams no futebol português. Os oitavos de final da Taça de Portugal arrancam esta quarta-feira e os adeptos vão perceber que os árbitros têm um novo "acessório". Com a câmara corporal a juntar-se ao equipamento do homem do apito, os adeptos vão poder "perceber melhor o que acontece no relvado".

"Vai dar a possibilidade de as pessoas perceberem, in loco, o que acontece, a relação entre jogador e árbitro, o que o árbitro diz. Muitas vezes, o árbitro é acusado de ser agressivo e isto vai ajudar a desmistificar um pouco isso. As pessoas vão perceber como o árbitro gere o jogo, como se posiciona, muitas vezes o erro acontece porque não está bem posicionado e, por isso, não tem boa visão. Isto vai ajudar as pessoas a perceberem", explica a Bola Branca Antonino Silva.

Para o antigo vice-presidente do Conselho de Arbitragem, esta é mais uma medida "para a melhoria" do futebol. Antonino Silva formou a grande maioria dos árbitros atuais, incluindo os que vão estrear a tecnologia e assegura que "estão preparados".

"Há uns anos, quando começou o sistema áudio houve uma adaptação deles, houve constrangimentos, mas eles adaptaram-se bem. Agora, com o sistema de comunicação entre árbitro e VAR, a que felizmente todo o público pode ter acesso ao que é dito, eles tiveram que ter alguns cuidados e estão preparados. Felizmente, estão preparados", garante.