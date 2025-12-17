Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 16 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Arbitragem

Bodycams vão "ajudar as pessoas a perceberem" o que se passa em campo

17 dez, 2025 - 12:32 • João Filipe Cruz

Antonino Silva não duvida que a medida vai "melhorar o futebol". A Bola Branca, o antigo vice do Conselho de Arbitragem assegura que os árbitros "estão preparados".

A+ / A-

Chegou a hora das bodycams no futebol português. Os oitavos de final da Taça de Portugal arrancam esta quarta-feira e os adeptos vão perceber que os árbitros têm um novo "acessório". Com a câmara corporal a juntar-se ao equipamento do homem do apito, os adeptos vão poder "perceber melhor o que acontece no relvado".

"Vai dar a possibilidade de as pessoas perceberem, in loco, o que acontece, a relação entre jogador e árbitro, o que o árbitro diz. Muitas vezes, o árbitro é acusado de ser agressivo e isto vai ajudar a desmistificar um pouco isso. As pessoas vão perceber como o árbitro gere o jogo, como se posiciona, muitas vezes o erro acontece porque não está bem posicionado e, por isso, não tem boa visão. Isto vai ajudar as pessoas a perceberem", explica a Bola Branca Antonino Silva.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Para o antigo vice-presidente do Conselho de Arbitragem, esta é mais uma medida "para a melhoria" do futebol. Antonino Silva formou a grande maioria dos árbitros atuais, incluindo os que vão estrear a tecnologia e assegura que "estão preparados".

"Há uns anos, quando começou o sistema áudio houve uma adaptação deles, houve constrangimentos, mas eles adaptaram-se bem. Agora, com o sistema de comunicação entre árbitro e VAR, a que felizmente todo o público pode ter acesso ao que é dito, eles tiveram que ter alguns cuidados e estão preparados. Felizmente, estão preparados", garante.

Árbitros vão usar bodycams. Como é que vai funcionar?

Árbitros vão usar bodycams. Como é que vai funcionar?

Federação Portuguesa de Futebol acredita que estas(...)

As "ref cams", como também são apelidadas, já foram estreadas nas ligas inglesa e italiana e Portugal fará parte do lote dos pioneiros europeus de uma tecnologia que já foi testada no Mundial de Clubes e vai voltar no Campeonato do Mundo do próximo ano.

Mas nem tudo é um mar de rosas já que, com mais um "acessório", os árbitros podem "inibir-se" mas, por outro lado, também os jogadores "vão ter mais algum cuidado", segundo o antigo membro do Conselho de Arbitragem.

"É evidente que não posso dizer que não vai restringir, sabendo eles que há mais uma parte tecnológica a funcionar e, portanto, pode haver uma ou outra inibição. Mas uma ou duas jornadas eles entram no ritmo e as coisas correm normalmente. E os jogadores também vão ter mais algum cuidado porque há expressões e coisas que não podem dizer", prevê Antonino Silva.

O futebol português não atravessa o período mais pacífico e, mesmo tendo em conta que o desporto rei "é um jogo de paixões" e que "algum burburinho" será sempre inevitável, Antonino Silva não tem dúvidas que a bodycam "será um fator que vai ajudar a pacificar um pouquinho isto".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 16 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?