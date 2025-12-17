Ouvir
Taça de Portugal

Dias de Taça de Portugal (com bodycams nos árbitros): conheça o programa dos oitavos de final

17 dez, 2025 - 10:12 • Lusa

Esta história começa com o Vila Meã, único sobrevivente do Campeonato de Portugal, para receber a União de Leiria. Mais tarde, Benfica tenta superar Farense para marcar encontro com o FC Porto

A+ / A-

Esta quarta-feira é dia de Taça de Portugal. Dia em que o Benfica vai tentar ultrapassar o secundário Farense, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, e marcar duelo com o FC Porto, caso este siga igualmente para os ‘quartos’.

O eventual clássico na próxima fase entre ‘águias’, recordistas de troféus (26), e ‘dragões’, que venceram três das quatro últimas edições da prova, será disputado no Estádio do Dragão, embora tenham ambos de confirmar o favoritismo frente a algarvios e Famalicão, respetivamente.

Numa eliminatória da prova ‘rainha’ em que os árbitros vão usar câmaras corporais, denominadas ‘bodycams’, pela primeira vez nas competições nacionais, a título experimental, o Benfica é o primeiro dos três ‘grandes’ a entrar em campo e, mais uma vez, evitou confrontos com equipas do escalão principal.

Manu Silva vai a jogo. Mourinho roda em Faro "porque cada vez mais confia em toda a gente"

Taça de Portugal

Manu Silva vai a jogo. Mourinho roda em Faro "porque cada vez mais confia em toda a gente"

Treinador do Benfica confirma titularidade do médi(...)

Depois de ter ultrapassado o secundário Desportivo de Chaves e o Atlético, da Liga 3, ambos por 2-0, a equipa comandada por José Mourinho vai tentar dar continuidade à boa fase que atravessa na época (cinco vitórias e dois empates nos últimos sete jogos), a partir das 20h45, na visita ao Farense, oitavo posicionado da II Liga.

As ‘águias’ vão ter pela frente um oponente que só afastou equipas de escalões inferiores - Vidago (2-0), Marco (3-0) e Silves (5-1) – e tem como melhor resultado a presença na final de 1989/90, perdida após a realização de uma finalíssima para o Estrela da Amadora.

Mais cedo, pelas 14h00, entra em campo o Vila Meã, único sobrevivente do Campeonato de Portugal, para receber a União de Leiria, da II Liga, à mesma hora do duelo Lusitano de Évora-Fafe, dois emblemas da Liga 3, enquanto o Casa Pia será o anfitrião do secundário Torreense, a partir das 18h30.

Na quinta-feira, o Sporting prossegue a defesa do troféu, no terreno dos açorianos do Santa Clara, o mesmo emblema que afastou nos 'oitavos' na temporada passada (triunfo por 2-1, após prolongamento, mas no Estádio José Alvalade).

Programa dos oitavos de final

Quarta-feira, 17 dez:
  • Lusitano de Évora (L3) – Fafe (L3), 14h00.
  • Vila Meã (CP) – União de Leiria (L2), 14h00
  • Casa Pia (I) - Torreense (L2), 18h30
  • Vitória de Guimarães (I) - AVS (I), 20h00
  • Farense (L2) - Benfica (l), 20h45
Quinta-feira, 18 dez:
  • Santa Clara (I) - Sporting (I), 17h45 (18h45 em Lisboa)
  • FC Porto (I) - Famalicão (I), 20h45
Terça-feira, 23 dez:
  • Caldas (L3) – Sporting de Braga (I), 18h45
