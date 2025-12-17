Final da Taça de Portugal reeditada nos quartos de final

17 dez, 2025 - 18:30
Realizou-se o sorteio dos quartos e meias-finais da Taça de Portugal feminina de futebol.
O Benfica, pentacampeão nacional, vai defrontar o Torreense, fora de casa, numa reedição da final da Taça de Portugal da época passada.
O sorteio ditou ainda outros encontros:
FC Porto – Marítimo/Valadares Gaia
Vitória Guimarães (I) - Famalicão (II)
Sp Braga (I) - Rio Ave (I).
Os jogos dos quartos de final estão agendados para 17/18 de janeiro.
Nas meias-finais, o vencedor do Vitória Guimarães - Famalicão vai defrontar Marítimo/Valadares ou FC Porto.
O vencedor do Sp Braga - Rio Ave vai jogar contra Torreense ou Benfica.
As meias-finais vão ser jogadas a duas mãos: 4 de fevereiro e 18 de março.
A final está marcada para 16/17 de maio.