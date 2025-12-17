Ouvir
Final da Taça de Portugal reeditada nos quartos de final

17 dez, 2025 - 18:30

Benfica e Torreense voltam a encontrar-se na Taça de Portugal. Veja os restantes "acasalamentos".



Realizou-se o sorteio dos quartos e meias-finais da Taça de Portugal feminina de futebol.

O Benfica, pentacampeão nacional, vai defrontar o Torreense, fora de casa, numa reedição da final da Taça de Portugal da época passada.

O sorteio ditou ainda outros encontros:

FC Porto – Marítimo/Valadares Gaia

Vitória Guimarães (I) - Famalicão (II)

Sp Braga (I) - Rio Ave (I).

Os jogos dos quartos de final estão agendados para 17/18 de janeiro.

Nas meias-finais, o vencedor do Vitória Guimarães - Famalicão vai defrontar Marítimo/Valadares ou FC Porto.

O vencedor do Sp Braga - Rio Ave vai jogar contra Torreense ou Benfica.

As meias-finais vão ser jogadas a duas mãos: 4 de fevereiro e 18 de março.

A final está marcada para 16/17 de maio.

