Tomba-gigante. Torreense elimina Casa Pia da Taça de Portugal

O Torreense, da II Liga, apurou-se para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, pela quinta vez na sua história, ao surpreender o Casa Pia, do escalão principal, por 2-1, em Rio Maior.

Dany Jean, aos 24 minutos, e Costinha, aos 64, marcaram os golos da formação de Torres Vedras, que tinha atingido os `quartos` pela última vez há 26 anos, em 1998/99, depois de 1955/56, 1956/57 e 1983/84, enquanto Jérémy Livolant ainda reduziu para os lisboetas, aos 81, de grande penalidade.

Na próxima ronda da prova `rainha`, o Torreense vai receber a União de Leiria, também da II Liga, que hoje bateu por 1-0 o Vila Meã, do Campeonato de Portugal, pelo que, desta forma, é certo que haverá pelo menos uma formação do segundo escalão nas meias-finais.