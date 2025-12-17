Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol

Tomba-gigante. Torreense elimina Casa Pia da Taça de Portugal

17 dez, 2025 - 20:40

Partida teve três golos. Há 26 anos que o Torreense não chegava tão longe.

A+ / A-

O Torreense, da II Liga, apurou-se para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, pela quinta vez na sua história, ao surpreender o Casa Pia, do escalão principal, por 2-1, em Rio Maior.

Dany Jean, aos 24 minutos, e Costinha, aos 64, marcaram os golos da formação de Torres Vedras, que tinha atingido os `quartos` pela última vez há 26 anos, em 1998/99, depois de 1955/56, 1956/57 e 1983/84, enquanto Jérémy Livolant ainda reduziu para os lisboetas, aos 81, de grande penalidade.

Na próxima ronda da prova `rainha`, o Torreense vai receber a União de Leiria, também da II Liga, que hoje bateu por 1-0 o Vila Meã, do Campeonato de Portugal, pelo que, desta forma, é certo que haverá pelo menos uma formação do segundo escalão nas meias-finais.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?