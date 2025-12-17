Ouvir
UEFA dá luz verde para Estádio Patalino de Elvas receber torneios internacionais

17 dez, 2025 - 14:34 • Hugo Tavares da Silva

“Conseguimos colocar Elvas no mapa da Europa. Temos um estádio de nível internacional, pronto para receber as estrelas do futuro. É uma vitória para Elvas, para o Alentejo e para Portugal.”

O Estádio Patalino, em Elvas, foi incluído no circuito de estádios UEFA Elite. Isto quer dizer que aquele campo pode a partir de agora acolher torneios internacionais de seleções sub-19 e até jogos europeus.

O clube, através de um comunicado no site oficial, enaltece a cooperação com a Associação de Futebol de Portalegre.

“Conseguimos colocar Elvas no mapa da Europa. O trabalho diário entre a SAD e a Associação permitiu superar todas as exigências burocráticas e técnicas”, pode ler-se na declaração conjunta. “Hoje, temos um estádio de nível internacional, pronto para receber as estrelas do futuro. É uma vitória para Elvas, para o Alentejo e para Portugal.”

O campo do Elvas homenageia Patalino, ou Domingos Carrilho Demétrio, um avançado que se fartou de marcar golos nos anos 40 pelo clube, chegando até à seleção nacional.

O Elvas, um histórico que andou pela I Divisão, compete atualmente no Campeonato de Portugal, o quarto escalão do futebol português.

