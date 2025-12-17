Ouvir
União Leiria segue na Taça de Portugal

17 dez, 2025 - 16:11

Veja o calendário e resutados desta eliminatória da Taça de Portugal.



A União de Leiria derrota o Vila Meã e está apurada para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol.

O único golo da partida foi apontado por Juan Muñoz, aos 23 minutos.

Esta quarta-feira jogam-se mais três partidas. Destaque para o Sp. Farense – Benfica.

Para amanhã ficam duas partidas: Santa Clara – Sporting e FC Porto – Famalicão.

Veja os resultados:

QUARTA-FEIRA

Vila Meã 0-1 U. Leiria

Casa Pia-Torreense, 18h30

V. Guimarães-AVS, 20h00

Farense-Benfica, 20h45

QUINTA-FEIRA

Santa Clara-Sporting, 18h45

FC Porto-Famalicão, 20h45

