União Leiria segue na Taça de Portugal

17 dez, 2025 - 16:11
A União de Leiria derrota o Vila Meã e está apurada para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol.
O único golo da partida foi apontado por Juan Muñoz, aos 23 minutos.
Esta quarta-feira jogam-se mais três partidas. Destaque para o Sp. Farense – Benfica.
Para amanhã ficam duas partidas: Santa Clara – Sporting e FC Porto – Famalicão.
Veja os resultados:
QUARTA-FEIRA
Vila Meã 0-1 U. Leiria
Casa Pia-Torreense, 18h30
V. Guimarães-AVS, 20h00
Farense-Benfica, 20h45
QUINTA-FEIRA
Santa Clara-Sporting, 18h45
FC Porto-Famalicão, 20h45