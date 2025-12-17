Ouvir
Vasco Matos e o Sporting: “Não queremos polémicas, queremos jogar de uma forma séria e honesta"

17 dez, 2025 - 15:35 • Lusa

O Santa Clara disputa o acesso aos quartos de final da Taça de Portugal frente ao Sporting, na quinta-feira às 17h45 locais no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

O treinador do Santa Clara afirmou esta quarta-feira que enfrentar o Sporting na Taça de Portugal é um “motivo extra de superação” e defendeu que a equipa deve permanecer “focada” no trabalho e “afastar-se das polémicas”.

“Acreditamos que amanhã [na quinta-feira] vamos ter um 11 e mais sete jogadores de fora com capacidade de dar uma grande resposta. Obviamente, só o facto de termos este jogo da Taça com o Sporting é um motivo extra de superação e resiliência. Temos de nos focar naquilo que controlamos que é o nosso trabalho e afastarmo-nos das polémicas”, afirmou.

Vasco Matos falava em conferência de imprensa no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Sporting a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

O técnico rejeitou encarar o próximo jogo como uma “vingança” do último duelo entre as duas equipas para o campeonato [em 08 de novembro], que terminou com uma polémica vitória ‘leonina’ por 2-1, com um golo de Hjulmand aos 90+4, na sequência de um pontapé de canto indevidamente assinalado.

“Foi um jogo extremamente competitivo. Obviamente, aqueles minutos finais criam emoções com os nervos à flor de pele que, às vezes, nos levam a ter comportamentos que nem sempre são os melhores. Mas depois, mais a frio, acho que temos todos capacidade para superar essas questões”, realçou.

O treinador dos açorianos considerou que o Santa Clara, atual 12.º classificado da I Liga, está a “crescer” e prometeu uma equipa “muito competitiva” para defrontar o bicampeão nacional e detentor da Taça, que ocupa o segundo lugar do campeonato.

“Não queremos polémicas, nem este tipo de situações de vinganças. Queremos jogar o jogo de uma forma séria e honesta, com a nossa identidade. Isso vai estar sempre presente. Uma equipa superagressiva e a disputar cada duelo como se fosse o último. Somos uma equipa com uma imagem de marca forte”, vincou.

Vasco Matos alertou para a qualidade do adversário e elogiou o técnico Rui Borges, um “excelente treinador a fazer um excelente trabalho”.

“Sabemos do poderio do adversário, mas também sabemos onde podemos aproveitar alguns espaços e tirar partido desses mesmos espaços, dentro dos nossos posicionamentos e da nossa estratégia. Mais importante do que individualizar, é olhar para o coletivo”.

O treinador lamentou ainda a falta de tempo para preparar o jogo, acompanhando as críticas que a SAD do Santa Clara fez à Liga, já que os açorianos defrontaram o Sporting de Braga na segunda-feira [derrota por 1-0], jogam com o Sporting na quinta e recebem o Arouca no domingo.

“Sentimo-nos prejudicados. Isso é claro. Bastante prejudicados. Mas a partir daí temos de trabalhar, montar a melhor estratégia, escolher os melhores jogadores, os mais frescos para o jogo”, destacou.

O Santa Clara disputa o acesso aos quartos de final da Taça de Portugal frente ao Sporting, na quinta-feira às 17h45 locais (18h45 em Lisboa) no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, depois de os ‘leões’ terem eliminado em casa os micaelenses, por 2-1, após prolongamento, na mesma fase da competição em 2024/25.

