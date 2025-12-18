Carlos Vicens: "Os jogadores sabem que nunca lhes permito que usem o calendário como desculpa"

O treinador Carlos Vicens frisou esta quinta-feira que, quando um jogador está bem psicologicamente, o corpo supera melhor a fadiga, antevendo dificuldades na visita ao Estoril Praia, na sexta-feira, para a 15.ª jornada da I Liga de futebol.

Na segunda-feira, a vitória foi magra sobre o Santa Clara (1-0, em casa) e a exibição 'cinzenta' e, questionado sobre alguma irregularidade em termos exibicionais, o treinador começou por referir que o Sporting de Braga não permitiu que o Santa Clara saísse da sua área nos primeiros 20 minutos e acabou a primeira parte com 82% de posse de bola.

"Pondo as coisas em perspetiva: estamos a evoluir de tal maneira que, depois de 29 jogos, com ideias novas e diferentes, uma proposta clara que se pôde ver melhor nos últimos dois meses, chegamos a esta altura e, num jogo em que mesmo sem gerarmos tudo o que queríamos não permites praticamente que o adversário crie oportunidades, dizem que a exibição não foi muito boa. Isso quer dizer que alguma coisa devemos estar a fazer bem, porque significa que já estão acostumados a outra coisa do Braga, que esperam mais", disse, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os estorilistas.

O treinador admitiu haver alguma "fadiga acumulada", mas frisou: "o mais importante está aqui", apontando para a cabeça, "se isto funciona e tem a mentalidade certa, o corpo adapta-se".

"Eles sabem que nunca lhes permito que usem o calendário como desculpa para nada e têm de se adaptar. São desportistas de elite e têm de fazer um esforço grande para que os seus hábitos diários lhes permitam ter uma recuperação o mais ótima possível", salientou.