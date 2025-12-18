Ouvir
Taça de Portugal

"Dia negro para o futebol", diz treinador do Santa Clara

18 dez, 2025 - 22:34

Vasco Matos deixa críticas implícitas a grande penalidade polémica após derrota do Santa Clara com o Sporting, a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal.

O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, fala num "dia negro para o futebol" após a derrota do Santa Clara com o Sporting, por 3-2, nos oitavos-de-final da Taça de Portugal.

A partida ficou marcada por uma grande penalidade polémica, que demorou 12 minutos a ser assinalada pela equipa de arbitragem, após revisão do vídeoárbitro.

Apesar da derrota, Vasco Matos mostra-se confiante em relação ao futuro da equipa, mas também manifesta preocupação com o que aconteceu esta quinta-feira nos Açores, deixando críticas implícitas ao árbitro.

"Daquilo que nós controlamos, sim. O problema é o resto. O resto é que me deixa um bocadinho mais preocupado. Mas em termos daquilo que é a competitividade, o grupo, a qualidade… agora o resto assusta-me e começa a deixar toda a gente um bocado assustada. Acho que hoje é um dia negro para o futebol, pela forma como as coisas aconteceram, um dia negro. Deixa-nos bastante tristes e preocupados", declarou o técnico dos açorianos, à SportTV.

Vasco Matos considera que os seus jogadores "foram uns heróis". A equipa "esteve muito bem e isso tem que nos dar força para o resto que aí vem", salientou.

