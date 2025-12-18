Ouvir
Famalicão

Hugo Oliveira. “Temos de aprender com os nossos erros”

18 dez, 2025 - 23:59

Os dragões venceram o Famalicão por 4-1 e seguem em frente na Taça de Portugal.

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, lamenta a falta de definição dos seus jogadores na partida contra o FC Porto.

Análise do jogo

"O que queríamos era continuar nesta Taça e queríamos fazê-lo e penso que conseguimos competir frente a um adversário muito agressivo com bola. Atacámos tanto quanto a ele, mas temos de tirar melhor proveito naquilo que é a definição no último terço".

Alguma irregularidade no primeiro golo do FC Porto?

"Estava muito longe, não conseguia ver, não sei se a bola estava dentro ou fora do campo. O mais importante é que nós jogámos de forma personalizada e importa dizer que o FC Porto foi um justo vencedor".

Novas opções?

"O Famalicão tem muitos titulares. A confiança do treinador nos jovens jogadores é muito grande e por isso temos esta disponibilidade para estar sempre a mudar. As equipas grandes querem estar sempre a jogar e disputar estes jogos e não têm medo de jogar em poucos dias".

Equipa cometeu erros

"Nós somos um grupo de trabalho com um treinador que gosta de aprender. Temos de aprender com os nossos erros e amanhã vamos estar lá para trabalhar outra vez e corrigir aquilo que fizemos de errado".

O FC Porto derrotou o Famalicão, por 4-1, e segue em frente na Taça de Portugal.

