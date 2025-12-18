Machado de guerra enterrado e Sporting sempre "forte" nos Açores: Quim Berto e o reencontro com o Santa Clara

Quim Berto considera que foi enterrado o machado de guerra após a polémica em volta do Santa Clara-Sporting do campeonato, com o canto que acabou no golo do triunfo dos leões e uma enorme confusão sobre o apito final.



O antigo jogador de açorianos e lisboetas concorda, por isso, com os discursos de antevisão do embate da Taça de Portugal, por parte de Vasco Matos e Rui Borges.

"São jogos diferentes, mas a partir do momento em que os dois treinadores dão por fim ao que aconteceu no campeonato... é virar o disco. E é apontar todas as armas para o jogo de hoje [quinta-feira]", refere em Bola Branca Quim Berto, que não está à espera de grandes alterações nos onzes iniciais.

"Estamos a falar de uma prova que já está numa fase adiantada e não pode haver facilitismos. Estamos a falar de um jogo a eliminar e nenhum treinador fará mudanças", sustenta.

Do lado sportinguista, Hidemasa Morita é baixa de última hora, devido a doença. Todavia, o capitão Hjulmand poderá regressar no relvado de S. Miguel. Quim Berto reforça que o conjunto de Alvalade, detentor do troféu, vai sempre apresentar-se forte perante a equipa insular.

"No jogo passado não jogou o Hjulmand, esta tarde deverá jogar. Tal como o [João] Simões. A equipa B também tem fornecido jogadores e o Rui Borges tem lançado alguns miúdos. Provavelmente pode lançar mais alguém e será sempre uma equipa muito forte", finaliza.