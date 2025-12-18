Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 18 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Nacional

Paulinho Alves despede-se do Leixões e dos relvados aos 27 anos

18 dez, 2025 - 12:15 • Redação

O médio de 27 anos anunciou o fim da carreira, uma decisão dolorosa mas inevitável, depois de meses a lutar contra um problema de saúde que o impediu de manter ritmo competitivo.

A+ / A-

O jogador que representava o Leixões SC desde 2022/23 despede-se do futebol. Num comunicado publicado pelo clube, Paulinho Alves agradeceu o apoio dos colegas, dos adeptos e da estrutura do clube, afirmando que, apesar da tristeza, sente que “é o melhor” para si e para a sua saúde.

Paulinho Alves explicou que “após muitos meses a enfrentar um problema de saúde que me limita fisicamente, e que já não me permite competir como sempre fiz, tomei a decisão de terminar aqui a minha carreira”. Reconheceu que “não foi uma decisão fácil” — despedir-se de algo que o acompanhou desde sempre “é muito difícil”.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O médio frisou que, mesmo nos momentos mais complicados, sempre tentou “dar o máximo” em treinos e jogos: “Tentei, em cada jogo e treino, dar sempre o meu máximo para honrar o que é ser Leixões, um clube especial. Foi um orgulho ter vestido esta camisola.”

No final, deixou uma saudação marcada pela gratidão: “Obrigado ao clube, aos meus colegas e a todos os que me acompanharam nesta etapa. Agora, começo um novo capítulo. Com gratidão por tudo o que vivi aqui.”

O clube, por sua vez, destacou Paulinho Alves como um jogador com “ADN Leixões”, lembrando-o como “um exemplo de humildade, dedicação e profissionalismo”. A instituição garantiu que o médio “deixará imensa saudade no seio da equipa e da massa adepta” e considerou-o “um eterno leixonense”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 18 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?