Paulinho Alves despede-se do Leixões e dos relvados aos 27 anos

O jogador que representava o Leixões SC desde 2022/23 despede-se do futebol. Num comunicado publicado pelo clube, Paulinho Alves agradeceu o apoio dos colegas, dos adeptos e da estrutura do clube, afirmando que, apesar da tristeza, sente que “é o melhor” para si e para a sua saúde.

Paulinho Alves explicou que “após muitos meses a enfrentar um problema de saúde que me limita fisicamente, e que já não me permite competir como sempre fiz, tomei a decisão de terminar aqui a minha carreira”. Reconheceu que “não foi uma decisão fácil” — despedir-se de algo que o acompanhou desde sempre “é muito difícil”.

O médio frisou que, mesmo nos momentos mais complicados, sempre tentou “dar o máximo” em treinos e jogos: “Tentei, em cada jogo e treino, dar sempre o meu máximo para honrar o que é ser Leixões, um clube especial. Foi um orgulho ter vestido esta camisola.”

No final, deixou uma saudação marcada pela gratidão: “Obrigado ao clube, aos meus colegas e a todos os que me acompanharam nesta etapa. Agora, começo um novo capítulo. Com gratidão por tudo o que vivi aqui.”

O clube, por sua vez, destacou Paulinho Alves como um jogador com “ADN Leixões”, lembrando-o como “um exemplo de humildade, dedicação e profissionalismo”. A instituição garantiu que o médio “deixará imensa saudade no seio da equipa e da massa adepta” e considerou-o “um eterno leixonense”.