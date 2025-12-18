Portimonense falha controlo salarial

O Portimonense falhou o controlo salarial de novembro da Liga Portugal.

Segundo o organizador do campeonato, o emblema algarvio, 18.º e último classificado da II Liga, tem até 15 dias para demonstrar a inexistência de dívidas nos últimos três meses.

A Liga informa que 32 das 33 sociedades desportivas dos dois escalões profissionais cumpriram a obrigação de comprovar, até segunda-feira, a ausência de dívidas em outubro, novembro e dezembro.

Já o Portimonense foi notificado para fazer a demonstração do seu cumprimento salarial nesses três meses, além de atestar as respetivas obrigações contributivas e tributárias.

Por sua vez, o Rio Ave terá de complementar as informações já submetidas à Liga em relação a obrigações contributivas e tributárias.

De recordar que já em setembro, no controlo referente a maio, junho, julho e agosto, o Portimonense confirmou a sua situação no prazo adicional atribuído pelo organismo.

A SAD do Portimonense está impedido de registar novos jogadores por determinação da FIFA.