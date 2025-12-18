Ouvir
"Se pudesse escolher, jogaríamos já com uma equipa grande": o Torreense está "sem limites" na Taça

18 dez, 2025 - 12:34 • João Fonseca

Depois da vitória contra o Casa Pia e do apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal, Bola Branca conversou com o diretor desportivo do Torreense, André Sabino. "Não diria que houve sorte. Trabalhamos bem, somos coesos no que fazemos."

Os golos de Dany Jean e João Costinha contra o Casa Pia colocaram o Torreense nos quartos de final da Taça de Portugal. Em conversa com Bola Branca, o diretor desportivo do clube fala em momento “prestigiante” e na “vitória” que seria defrontar um histórico do futebol português, um cenário possível na semifinal.

“Acaba por ser muito prestigiante para todos no clube voltar a uma meta que se não atingia há muitos anos”, confessa André Sabino. “A verdade é que a Taça, não sendo o nosso principal foco porque tem de ser o campeonato, é uma prova a que damos muito valor, sobretudo porque temos uma equipa bastante jovem com vários jogadores com potencial. O nosso projeto também passa por essa valorização.”

Sabino fala num jogo “muito bem conseguido” em Rio Maior, no final da tarde de quarta-feira. O Casa Pia ainda reduziu, aos 81’, de grande penalidade. “Com toda a ponta de humildade, não diria que houve sorte. Trabalhamos bem, somos coesos no que fazemos. Temos uma estrutura capaz de ajudar a equipa técnica e os jogadores a desenvolverem-se.”

Sobre onde estão quanto a projeto, André Sabino reconhece que o Torreense tenta sempre “lutar pelos lugares cimeiros do campeonato”. Mais: “As pessoas olham cada vez mais para o Torreense como um possível candidato à subida de divisão. Mais ano, menos ano estaremos prontos para o fazer”.

Recentemente, mais exatamente nos últimos dois anos, o projeto do clube de Torres Vedras passa pela “valorização de jovens”, explica Sabino à Renascença, e vencer uma equipa da I Liga valoriza o trabalho feito até aqui. É uma montra.

E o que vem aí da Taça de Portugal, contra a União de Leiria? “Eu diria que, se pudesse escolher, jogaríamos já com uma equipa grande, acho que é o momento ideal para o que é a maturação do nosso projeto. Para podermos também ter essa possibilidade, para jogarmos com os melhores. Vamos enfrentar uma equipa que, na nossa realidade, é uma equipa grande. Por toda a sua história e dimensão, conhecemos bem o Leiria, eles também nos conhecem bem. Vai ser um jogo não tão fechado como seria do campeonato.”

Ou seja, “as equipas vão procurar um acesso histórico à meia-final, vamos encarar como se fosse mais uma final, como encarámos os jogos com Casa Pia e Lourosa na ronda anterior. Vamos ver o que o futuro nos vai reservar”.

O diretor desportivo do Torreense aborda a participação na Taça de Portugal “sem limites”, isto é, “temos de olhar para as coisas com ambição, com a certeza do que somos, sem ambições desmedidas”. E acrescenta: “Temos qualidade, temos processo. Vamos defrontar a União de Leiria, sabemos a dificuldade extrema que será o jogo. Se tivermos a felicidade de passar, vamos disputar as meias-finais…”

E quem sabe reencontrar a equipa que defrontaram na final da competição em 1956, o FC Porto. “Se tivermos de defrontar uma equipa grande, um histórico do nosso futebol, para nós é já uma vitória.”

