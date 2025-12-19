AF Ponta Delgada admite fazer exposição à FPF. "Temos de dotar o VAR de indivíduos com maior sensibilidade"

19 dez, 2025 - 13:15 • André Maia
A Associação de Futebol de Ponta Delgada admite, pela voz do seu presidente Robert da Câmara, fazer uma exposição à Federação Portuguesa de Futebol sobre a arbitragem polémica do jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal desta quinta-feira entre Santa Clara e Sporting.
A Bola Branca, o presidente do organismo açoriano admite fazer uma exposição formal, mas, mesmo que essa não avance, garante abordar o assunto durante o Conselho de Presidentes, que se tem esta sexta-feira a primeira edição e reúne os presidentes das 22 associações distritais e regionais de futebol.
"Fazer uma exposição? Devo fazê-la. Mas mais importante do que a exposição é que temos uma relação de grande proximidade com a federação. Falamos sempre que necessário, num registo descomplexado e assertivo, pondo os pontos nos 'is'. Há esta cultura de proximidade entre a Federação e a nossa Associação, como acontece também com todas as restantes. E esta é uma questão para falarmos pessoalmente, até porque dentro de uma ou duas horas [às 14h00] vou estar com vários elementos da Federação Portuguesa de Futebol", afirma Robert da Câmara, que revela à Renascença o que pretende dizer na Cidade do Futebol.
"Será uma conversa presencial, sempre num sentido construtivo, no sentido de trilharmos um caminho de melhoria do processo do VAR, que é um processo muito necessário ao futebol, mas que, na minha opinião, ainda carece de maior maturidade e maior sensibilidade por parte de alguns agentes, de alguns técnicos do VAR", explica o presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada.
E acrescenta: "Estamos a atravessar um período de crescimento, um período de dores de crescimento, relativamente à atuação dos técnicos do VAR. Porventura teremos de refletir mais e partir para uma ação imediata no sentido de dotar o processo do VAR de indivíduos com maior sensibilidade, maior experiência de campo e a devida sensibilidade que daí resulta", diz à Renascença.
A Bola Branca, Robert da Câmara garante também que vai falar com a administração da SAD do Santa Clara sobre a arbitragem de João Pinheiro. E nessa conversa, para além de apoio, vai deixar elogios. "Vou falar com o clube para os confortar, mas também para agradecer a postura de contenção que aparentaram ter. Ainda não tive oportunidade de ouvir tudo o que foi dito, mas, à primeira vista, parece-me que estiveram bastante bem, considerando a situação. Quero assegurar que a Associação vai fazer tudo para salvaguardar a posição do clube, para que não tenha de ser o próprio clube a expor-se em demasia, caso não se sinta confortável para o fazer. Este clima de medo não existe. Felizmente, as pessoas podem manifestar-se, desde que o façam nos locais certos, nos momentos certos e em sede própria", afirma o presidente da AF Ponta Delgada, em resposta também às palavras de Bruno Vicintin, que no final do jogo admitiu ter "medo" de dizer o que pensava sobre o caso.
As críticas ultrapassaram também as fronteiras dos intervenientes do jogo, nomeadamente a Segunda Circular. O Benfica lançou um comunicado ainda antes do apito final, sendo que o presidente dos encarnados, Rui Costa, falou também no final do jogo. Sobre essas críticas externas, Robert da Câmara atribui-lhes legitimidade, mas atira: são o espelho da cultura desportiva portuguesa.
"Infelizmente, é a cultura que temos. Há uma gritante falta de cultura desportiva na nossa população em geral, muito focada em conflitos diários, algo que também é cultivado por parte da comunicação social, nomeadamente pelas televisões, e é preciso dizê-lo. Compreendo, no entanto, que os clubes puxem a manta para o seu lado, porque quando o resultado de um jogo tem implicações classificativas para todas as equipas, o facto de ser interveniente direto ou não não retira legitimidade para se manifestar. Esse é o meu entendimento", afirma o dirigente.