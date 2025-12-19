AF Ponta Delgada admite fazer exposição à FPF. "Temos de dotar o VAR de indivíduos com maior sensibilidade"

A Associação de Futebol de Ponta Delgada admite, pela voz do seu presidente Robert da Câmara, fazer uma exposição à Federação Portuguesa de Futebol sobre a arbitragem polémica do jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal desta quinta-feira entre Santa Clara e Sporting.

A Bola Branca, o presidente do organismo açoriano admite fazer uma exposição formal, mas, mesmo que essa não avance, garante abordar o assunto durante o Conselho de Presidentes, que se tem esta sexta-feira a primeira edição e reúne os presidentes das 22 associações distritais e regionais de futebol.

"Fazer uma exposição? Devo fazê-la. Mas mais importante do que a exposição é que temos uma relação de grande proximidade com a federação. Falamos sempre que necessário, num registo descomplexado e assertivo, pondo os pontos nos 'is'. Há esta cultura de proximidade entre a Federação e a nossa Associação, como acontece também com todas as restantes. E esta é uma questão para falarmos pessoalmente, até porque dentro de uma ou duas horas [às 14h00] vou estar com vários elementos da Federação Portuguesa de Futebol", afirma Robert da Câmara, que revela à Renascença o que pretende dizer na Cidade do Futebol.

"Será uma conversa presencial, sempre num sentido construtivo, no sentido de trilharmos um caminho de melhoria do processo do VAR, que é um processo muito necessário ao futebol, mas que, na minha opinião, ainda carece de maior maturidade e maior sensibilidade por parte de alguns agentes, de alguns técnicos do VAR", explica o presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada.

E acrescenta: "Estamos a atravessar um período de crescimento, um período de dores de crescimento, relativamente à atuação dos técnicos do VAR. Porventura teremos de refletir mais e partir para uma ação imediata no sentido de dotar o processo do VAR de indivíduos com maior sensibilidade, maior experiência de campo e a devida sensibilidade que daí resulta", diz à Renascença.