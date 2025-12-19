Apesar de o Gil Vicente não vencer há quatro jogos, César Peixoto vê equipa de volta ao trilho desejável

O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, mostrou-se esta sexta-feira "muito confiante" no regresso às vitórias frente ao Rio Ave, na 15.ª jornada da I Liga de futebol, realçando o percurso que levou os barcelenses ao quarto lugar.

Apesar de estar há quatro jogos sem vencer para o campeonato, uma série que interrompeu a melhor sequência de resultados da história do emblema gilista no principal escalão, o técnico nega que a sua equipa esteja em quebra de rendimento.

A exibição na passada ronda frente ao Casa Pia, que terminou com empate 1-1, dá a César Peixoto a crença de que a partida de sábado, no Estádio Cidade de Barcelos, possa representar um regresso à senda vitoriosa.

"Estou confiante, muito confiante até. No último jogo, apesar de não termos vencido, controlámos todos os momentos e voltámos a ser o Gil Vicente que somos. Faltou-nos um golo para desbloquear, sermos mais eficazes no momento da decisão, mas jogámos fora de casa como uma equipa grande. Estamos de volta ao trilho que queremos", expressou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Do lado dos vila-condenses, o avançado Clayton tem assumido um papel de protagonismo, sendo autor de 10 dos 17 golos já apontados pelo Rio Ave na I Liga, mas o técnico gilista garante que o adversário tem também outras individualidades merecedoras de atenção redobrada.

"O André Luiz também é um jogador muito perigoso nas transições, no um contra um. Têm o Clayton, o Olinho... uma série de bons jogadores e o Rio Ave é uma boa equipa. Mas a nossa ideia de jogo vai lá estar, não vamos mudar nada de especial, apenas algumas coisas que se alteram estrategicamente em função do adversário", explicou.

Buadu e Konan, dois habituais titulares na linha defensiva do Gil Vicente, foram convocados para a Taça das Nações Africanas (CAN) e já não estarão disponíveis para o próximo encontro. César Peixoto manifestou confiança nos jogadores que tem à disposição, apesar de assumir o significativo desfalque.

"São dois jogadores importantes para nós, que têm jogado os jogos praticamente todos, mas nós temos soluções dentro do plantel. O Espigares entrou muito bem, já fez dois jogos seguidos, o Marvin [Elimbi] está recuperado e pronto. Na esquerda, temos o Mutombo lesionado, mas o Hevertton treinou na posição e está preparado. A equipa vai estar competitiva. Não de forma exatamente igual, mas não sou de me agarrar a desculpas", reiterou.

Pablo, o melhor marcador da equipa, com oito golos, e uma das principais figuras do bom arranque gilista, recuperou de lesão e já fez trabalho integrado com os colegas, ainda que de forma condicionada.

"O Pablo já tem treinado com a equipa, mas ainda de forma condicionada. Tem de haver aqui uma gestão, mas é um jogador que passa a contar para nós", confirmou César Peixoto.

O Gil Vicente, quarto classificado da I Liga, com 25 pontos, defronta o Rio Ave, 10.º, com 16, no sábado, a partir das 18:00, no Estádio Cidade de Barcelos, sob arbitragem de Diogo Rosa, da associação de Beja.