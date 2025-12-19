As derrotas foram como "socos no estômago", mas Vasco Seabra fala em "resiliência e confiança no processo"

O treinador Vasco Seabra afirmou esta sexta-feira que o Arouca demonstrou "resiliência" durante a série de resultados negativos, mas que está focado na visita ao Santa Clara, no domingo, para a 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Pusemos fim a um ciclo que não queríamos e mostrámos sempre resiliência e confiança no processo. Houve festejos no dia, sentido de responsabilidade logo a seguir para fazermos mais e melhor, semana após semana, para atingirmos aquilo que nos propusemos. Espero daqui a umas semanas falar aqui de uma série de vitórias seguidas e nem aí vou dizer que somos perfeitos", contou Vasco Seabra, na antevisão à deslocação a Ponta Delgada.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O técnico realça que a equipa levou vários "socos no estômago" durante a sequência de cinco derrotas consecutivas para o campeonato, mas que nunca "ficou no chão" e sempre procurou responder.

"Tornou-nos mais fortes. Não ficámos no chão em desespero, a vitimizar-nos. Não é esse o espírito desta casa. Sempre combatemos com as nossas garras para mudar a situação. Ganhar é maravilhoso e temos de fazer tudo para manter este lugar", disse.

Relativamente ao jogo nos Açores, Vasco Seabra admite que é um campo "tradicionalmente complicado" e que o Santa Clara é uma equipa "difícil" e "muito combativa", capaz de jogar "em diferentes sistemas".

Na última partida, o Arouca apresentou-se num '5-4-1' no momento defensivo, e manteve a baliza a zeros pela primeira vez na época. O técnico afirma que procurou "criar conforto" aos jogadores durante o momento de pressão, realçando a importância de reduzir o número de "análises" exigidas a cada um.

Mesmo com a série negativa, o treinador, de 42 anos, não acredita que os adversários entrassem a pensar que os jogos com o Arouca seriam fáceis.

"Os nossos adversários reconhecem o nosso processo e qualidade. Não sinto que abordem o jogo com mais autoconfiança por nos acharem frágeis. Sempre nos encararam com um alto nível de foco e concentração e eu sempre demonstrei confiança no plantel", analisou.

Os pontas de lança do Arouca continuam sem qualquer golo esta temporada e Vasco Seabra admite que todos avançados do plantel "dão outras coisas" além dos golos, mas quer que estes consigam a "cereja no topo do bolo".

Mateo Flores e Amadou Danté são as únicas ausências para esta partida.

O Arouca, 15.º classificado, com 12 pontos, visita o Santa Clara, 12.º, com 15, no domingo, às 19:30 locais (20:30 em Lisboa), sob arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.