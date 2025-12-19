Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Nacional

As derrotas foram como "socos no estômago", mas Vasco Seabra fala em "resiliência e confiança no processo"

19 dez, 2025 - 16:33 • Lusa

O Arouca, 15.º classificado, com 12 pontos, visita o Santa Clara, 12.º, com 15, no domingo, às 19:30 locais (20:30 em Lisboa), sob arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

A+ / A-

O treinador Vasco Seabra afirmou esta sexta-feira que o Arouca demonstrou "resiliência" durante a série de resultados negativos, mas que está focado na visita ao Santa Clara, no domingo, para a 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Pusemos fim a um ciclo que não queríamos e mostrámos sempre resiliência e confiança no processo. Houve festejos no dia, sentido de responsabilidade logo a seguir para fazermos mais e melhor, semana após semana, para atingirmos aquilo que nos propusemos. Espero daqui a umas semanas falar aqui de uma série de vitórias seguidas e nem aí vou dizer que somos perfeitos", contou Vasco Seabra, na antevisão à deslocação a Ponta Delgada.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O técnico realça que a equipa levou vários "socos no estômago" durante a sequência de cinco derrotas consecutivas para o campeonato, mas que nunca "ficou no chão" e sempre procurou responder.

"Tornou-nos mais fortes. Não ficámos no chão em desespero, a vitimizar-nos. Não é esse o espírito desta casa. Sempre combatemos com as nossas garras para mudar a situação. Ganhar é maravilhoso e temos de fazer tudo para manter este lugar", disse.

Relativamente ao jogo nos Açores, Vasco Seabra admite que é um campo "tradicionalmente complicado" e que o Santa Clara é uma equipa "difícil" e "muito combativa", capaz de jogar "em diferentes sistemas".

Na última partida, o Arouca apresentou-se num '5-4-1' no momento defensivo, e manteve a baliza a zeros pela primeira vez na época. O técnico afirma que procurou "criar conforto" aos jogadores durante o momento de pressão, realçando a importância de reduzir o número de "análises" exigidas a cada um.

Mesmo com a série negativa, o treinador, de 42 anos, não acredita que os adversários entrassem a pensar que os jogos com o Arouca seriam fáceis.

"Os nossos adversários reconhecem o nosso processo e qualidade. Não sinto que abordem o jogo com mais autoconfiança por nos acharem frágeis. Sempre nos encararam com um alto nível de foco e concentração e eu sempre demonstrei confiança no plantel", analisou.

Os pontas de lança do Arouca continuam sem qualquer golo esta temporada e Vasco Seabra admite que todos avançados do plantel "dão outras coisas" além dos golos, mas quer que estes consigam a "cereja no topo do bolo".

Mateo Flores e Amadou Danté são as únicas ausências para esta partida.

O Arouca, 15.º classificado, com 12 pontos, visita o Santa Clara, 12.º, com 15, no domingo, às 19:30 locais (20:30 em Lisboa), sob arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 19 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?