AVS confirma saída de João Pedro Sousa oito jornadas depois

19 dez, 2025 - 19:10 • Inês Braga Sampaio

O técnico, que sucedeu a José Mota na sétima jornada, deixa o clube no último lugar do campeonato, sem vitórias.

O Aves Futebol SAD comunica, esta sexta-feira, a saída do treinador João Pedro Sousa.

No site oficial, o último classificado do campeonato refere que as duas partes chegaram a acordo para a rescisão de contrato.

"O AFS agradece a João Pedro Sousa o contributo prestado ao longo dos últimos meses e deseja-lhe as maiores felicidades para os próximos projetos pessoais e desportivos", pode ler-se.

João Pedro Sousa entrou no AVS já com o campeonato em andamento, tendo sucedido a José Mota, que salvara o clube da descida na temporada passada. No entanto, nas oito jornadas que disputou, não ganhou qualquer jogo: perdeu seis e empatou dois.

O técnico luso-angolano, de 54 anos, que também já orientou Famalicão, Boavista, Al-Raed (Arábia Saudita) e Baniyas (Emirados Árabes Unidos), deixa assim o AVS no último lugar do campeonato, com três pontos em 14 jogos, fruto de três empates. Independentemente do treinador, os avenses ainda não venceram um único jogo para a I Liga.

