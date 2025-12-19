Ouvir
Braga perde no Estoril e falha "assalto" ao quarto lugar

19 dez, 2025 - 22:26 • Inês Braga Sampaio

André apontou o único golo da partida de abertura da 15.ª jornada. Estorilistas quebraram uma série de quatro jornadas sem vencer.

O Sporting de Braga perdeu no terreno do Estoril Praia, por 1-0, esta sexta-feira, no encontro de abertura da 15.ª jornada do campeonato.

André Lacximicant apontou, aos 43 minutos, o golo que acabou com a série de quatro jornadas sem vencer — e 15 jogos sem derrotar o Braga.

O Estoril passa a somar 17 pontos, com que sobe ao nono lugar, sete acima da zona de perigo.

O Braga, que vinha de quatro vitórias consecutivas para a I Liga, continua com 25 pontos, como quinto classificado. Não só perde a oportunidade de "assaltar", de forma provisória, o top-4, como se arrisca a cair para a sexta posição.

