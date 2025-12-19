Ouvir
I Liga. VAR e AVAR do Santa Clara-Sporting da Taça pedem dispensa

19 dez, 2025 - 16:55 • Inês Braga Sampaio

Tiago Leandro ia ser AVAR no Estoril-Braga, já esta sexta-feira. Rui Silva ia ser videoárbitro do Tondela-Casa Pia, no domingo.

O videoárbitro do Santa Clara-Sporting da Taça de Portugal, Rui Silva, e o seu assistente nessa partida, Tiago Leandro, pediram dispensa dos jogos para que foram nomeados na 15.ª jornada do campeonato.

Tiago Leandro tinha previso cumprir função de assistente de VAR no Estoril-Sporting de Braga, já esta sexta-feira, às 20h15, mas foi substituído por Gonçalo Freire.

Já Rui Silva ia ser VAR do Tondela-Casa Pia, no domingo, às 18h00. No entanto, pediu dispensa, tal como o colega, e será rendido por Paulo Barradas.

O Santa Clara 2-3 Sporting, dos oitavos de final da Taça, gerou polémica devido ao penálti assinalado a favor dos leões, já nos descontos e que forçou o prolongamento. Um lance que demorou 12 minutos a ser analisado na Cidade do Futebol, por Rui Silva e Tiago Leandro, e já no campo, por João Pinheiro.

O próprio João Pinheiro está destacado para um jogo de relevo, nesta jornada 15 da I Liga. Vai orientar o Alverca-FC Porto, na segunda-feira, às 18h45.

