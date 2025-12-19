O Boavista "precisa dos seus amigos, adeptos e sócios" e por isso está a angariar fundos para salvar o clube

O Boavista inaugurou, esta quinta-feira, uma campanha de angariação de fundos para ajudar a revitalizar o clube, cuja manutenção da atividade foi consumada na terça-feira, depois de um acordo com os credores em tribunal, tendo evitado o seu encerramento. “Uma campanha para preservar um clube, uma causa que pertence a todos. O Boavista lança oficialmente a campanha ‘Boavista Sempre’, uma iniciativa aberta a todos aqueles que acreditam que o clube é mais do que futebol: é história, identidade, resiliência e um pilar da comunidade”, vincou a direção axadrezada, numa nota enviada à agência Lusa. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Além da campanha financeira em curso, cujas ofertas podem ser consultadas através do site oficial do clube na Internet, o Boavista, que deixou de ter em outubro uma equipa de futebol sénior, invocou a responsabilidade da comunidade desportiva e da sociedade em geral na preservação de “um património com impacto nacional e projeção internacional”. “O Boavista precisa dos seus amigos, adeptos e sócios, tal como de todos aqueles que, mesmo não sendo boavisteiros, acreditam nos valores social, cultural e desportivo de um clube centenário. O clube apela igualmente ao envolvimento de parceiros e investidores alinhados com valores de abertura, participação e compromisso de longo prazo”, vincou. A campanha apresenta quatro formas de participação e permite que, a partir de um valor mínimo de 40 euros, “todos possam aderir e contribuir” para o futuro do clube portuense. “O Boavista é um monumento vivo, que foi erguido por gerações de pessoas que nunca desistiram. Um clube que sobreviveu a momentos particularmente exigentes e que está pronto para se erguer de novo, mantendo-se fiel aos seus valores e identidade”, indicou.

A campanha surgiu numa altura em que a direção presidida por Rui Garrido Pereira tem estado em negociações com entidades públicas e investidores privados, na tentativa de efetivar um plano de recuperação financeira, de maneira a garantir o futuro do Boavista. Na terça-feira, a proposta apresentada pelo clube foi aceite em assembleia de credores, realizada no Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, possibilitando que a instituição prossiga em atividade, sob o compromisso de cobrir o défice corrente da sua exploração. “A direção sublinha que este acordo não constitui uma solução definitiva, mas representa um passo determinante para preservar a atividade do Boavista, assegurar a sua função social e criar condições para a construção de uma solução sustentável”, disse a direção, salvaguardando a prática desportiva de cerca de 2000 atletas em diversas modalidades. Em novembro, a administradora de insolvência do Boavista tinha solicitado ao tribunal o fecho do clube - cuja liquidação já tinha sido aprovada dois meses antes -, por estar a ocasionar prejuízos para a massa insolvente, com o consequente acumular das dívidas. O clube detém 10% do capital social da SAD, que deveria disputar a II Liga em 2025/26, mas deixou de ter uma equipa profissional no verão e foi relegada por via administrativa para o principal escalão da Associação de Futebol do Porto (AFP), sendo 17.ª e penúltima colocada e estando a jogar como anfitriã no Parque Desportivo de Ramalde, a 2,5 quilómetros do Estádio do Bessa.