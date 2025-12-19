"O futebol português está unido", garante Proença, após polémica de arbitragem e cancelamento de declarações

O futebol português está unido, garante o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença.

Depois da primeira edição do Conselho dos Presidentes, que reuniu os presidentes das associações de futebol e de outros organismos, Proença inaugurou a fase 4 da Cidade do Futebol, em Oeiras. E no discurso de inauguração, ignorou a mais recente polémica no futebol português, o caso de arbitragem no Santa Clara-Sporting, da Taça de Portugal.

"O futebol português vive hoje uma grande união. E acreditem que aquilo que eu digo é de convicção. Aquilo que hoje aconteceu, o primeiro Conselho de Presidentes, é um sinal inequívoco de que o futebol português está vivo e está unido", afirmou o presidente da FPF, esta sexta-feira, em discurso.

Proença foi ouvido apenas nesse discurso, porque não falou aos jornalistas. Nem o presidente da FPF, nem nenhum dos presentes na cimeira. Para as 17h00, depois do Conselho dos Presidentes, estavam marcadas declarações à comunicação social, um momento que foi cancelado, sem qualquer explicação oferecida pela Federação Portuguesa de Futebol.

Apesar da garantia de união, o encontro presidido por Pedro Proença terá mesmo incluído o tema da arbitragem, em especial a polémica do Santa Clara-Sporting. Não só o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, José Borges, marcou presença, como Robert da Câmara, presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada, garantiu, em declarações a Bola Branca, que iria falar pessoalmente com Pedro Proença sobre isso.