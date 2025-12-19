Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"O futebol português está unido", garante Proença, após polémica de arbitragem e cancelamento de declarações

19 dez, 2025 - 19:29 • Inês Braga Sampaio , André Maia

Presidente da Federação ignora polémica do Santa Clara-Sporting após Conselho de Presidentes, em que foram canceladas as declarações aos jornalistas, sem explicação.

A+ / A-

O futebol português está unido, garante o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença.

Depois da primeira edição do Conselho dos Presidentes, que reuniu os presidentes das associações de futebol e de outros organismos, Proença inaugurou a fase 4 da Cidade do Futebol, em Oeiras. E no discurso de inauguração, ignorou a mais recente polémica no futebol português, o caso de arbitragem no Santa Clara-Sporting, da Taça de Portugal.

"O futebol português vive hoje uma grande união. E acreditem que aquilo que eu digo é de convicção. Aquilo que hoje aconteceu, o primeiro Conselho de Presidentes, é um sinal inequívoco de que o futebol português está vivo e está unido", afirmou o presidente da FPF, esta sexta-feira, em discurso.

Proença foi ouvido apenas nesse discurso, porque não falou aos jornalistas. Nem o presidente da FPF, nem nenhum dos presentes na cimeira. Para as 17h00, depois do Conselho dos Presidentes, estavam marcadas declarações à comunicação social, um momento que foi cancelado, sem qualquer explicação oferecida pela Federação Portuguesa de Futebol.

Apesar da garantia de união, o encontro presidido por Pedro Proença terá mesmo incluído o tema da arbitragem, em especial a polémica do Santa Clara-Sporting. Não só o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, José Borges, marcou presença, como Robert da Câmara, presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada, garantiu, em declarações a Bola Branca, que iria falar pessoalmente com Pedro Proença sobre isso.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?