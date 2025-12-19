Santa Clara quer áudios do videoárbitro e anulação de expulsão de Paulo Vitor

O Santa Clara informou sexta-feira que vai pedir a anulação da expulsão de Paulo Vitor e os áudios do videoárbitro (VAR) do lance do penálti para o Sporting, do jogo da Taça de Portugal de futebol (3-2, após prolongamento). "Vamos pedir a anulação da expulsão do PV [Paulo Vitor] para que ele possa participar na nossa próxima partida. As imagens são claras que ele nem participa do lance e é assustador o VAR não ter chamado para revisão. Esperemos que justiça seja feita e que não sejamos ainda mais prejudicados", escreveu o acionista maioritário da SAD açoriana, numa publicação nas redes sociais. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Em causa está o jogo entre Santa Clara e Sporting da Taça de Portugal, que ficou marcado pela polémica em torno do penálti que permitiu aos `leões` empatarem o jogo aos 90+16 minutos e que demorou cerca de 12 minutos a ser analisado pela equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro e pelo VAR Rui Silva.

A decisão motivou protestos do banco do Santa Clara, tendo Venâncio e Lucas Soares, que já tinham sido substituídos, sido expulsos. Antes daquele momento, contudo, o jogador Paulo Vitor foi expulso aos 88 minutos. O acionista da SAD revela que o Santa Clara pediu para ter acesso aos áudios do VAR no momento do penálti a favor do Sporting para perceber a razões da "demora de mais de dez minutos na revisão", uma situação que diz "nunca ter presenciado no futebol mundial". Bruno Vicintin adianta, também, ter tido a informação de que a colocação das linhas de fora de jogo não funcionaram no momento do penálti, aludindo a um eventual posicionamento irregular de um jogador do Sporting, alertando que essa situação poderá levar à anulação da partida.