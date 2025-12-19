Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Nacional

Santa Clara quer áudios do videoárbitro e anulação de expulsão de Paulo Vitor

19 dez, 2025 - 16:21 • Lusa

"Esperemos que justiça seja feita e que não sejamos ainda mais prejudicados", escreveu nas redes sociais o acionista maioritário da SAD açoriana.

A+ / A-

O Santa Clara informou sexta-feira que vai pedir a anulação da expulsão de Paulo Vitor e os áudios do videoárbitro (VAR) do lance do penálti para o Sporting, do jogo da Taça de Portugal de futebol (3-2, após prolongamento).

"Vamos pedir a anulação da expulsão do PV [Paulo Vitor] para que ele possa participar na nossa próxima partida. As imagens são claras que ele nem participa do lance e é assustador o VAR não ter chamado para revisão. Esperemos que justiça seja feita e que não sejamos ainda mais prejudicados", escreveu o acionista maioritário da SAD açoriana, numa publicação nas redes sociais.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Em causa está o jogo entre Santa Clara e Sporting da Taça de Portugal, que ficou marcado pela polémica em torno do penálti que permitiu aos `leões` empatarem o jogo aos 90+16 minutos e que demorou cerca de 12 minutos a ser analisado pela equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro e pelo VAR Rui Silva.

AF Ponta Delgada admite fazer exposição à FPF. "Temos de dotar o VAR de indivíduos com maior sensibilidade"

Santa Clara

AF Ponta Delgada admite fazer exposição à FPF. "Temos de dotar o VAR de indivíduos com maior sensibilidade"

Robert da Câmara, presidente do organismo, admite (...)

A decisão motivou protestos do banco do Santa Clara, tendo Venâncio e Lucas Soares, que já tinham sido substituídos, sido expulsos.

Antes daquele momento, contudo, o jogador Paulo Vitor foi expulso aos 88 minutos.

O acionista da SAD revela que o Santa Clara pediu para ter acesso aos áudios do VAR no momento do penálti a favor do Sporting para perceber a razões da "demora de mais de dez minutos na revisão", uma situação que diz "nunca ter presenciado no futebol mundial".

Bruno Vicintin adianta, também, ter tido a informação de que a colocação das linhas de fora de jogo não funcionaram no momento do penálti, aludindo a um eventual posicionamento irregular de um jogador do Sporting, alertando que essa situação poderá levar à anulação da partida.

"Esta Taça de Portugal está morta porque a verdade desportiva não transitou para a próxima fase"

Futebol Nacional

"Esta Taça de Portugal está morta porque a verdade desportiva não transitou para a próxima fase"

João Diogo Manteigas, candidato à presidência do B(...)

"Esperamos que não seja verdade porque tomar uma decisão por uma tecnologia que não foi apresentada pode até ser erro de direito e levar, na minha opinião, à anulação da partida se for o caso", avisa.

O responsável pela SAD do Santa Clara diz confiar na "idoneidade" do futebol português, mas pede "respeito", lembrando que os açorianos defrontaram o Sporting de Braga na segunda-feira [derrota por 1-0] e o Sporting na quinta e recebem o Arouca no domingo.

"Após a polémica de ontem [quinta-feira], mais uma vez tivemos três atletas expulsos sendo que um nem no lance participou. Somos a única equipa em Portugal obrigada a jogar três vezes em seis dias. O Santa Clara é um projeto sério, que cumpre com as suas obrigações, que representa um povo e uma região que merece respeito", critica.

O Sporting carimbou na quinta-feira a passagem para os quartos da Taça de Portugal de futebol ao vencer de forma sofrida o Santa Clara após prolongamento (3-2), em Ponta Delgada, num jogo marcado por polémicas e reviravoltas no marcador.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 19 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?