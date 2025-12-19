Sindicato solidário com plantel do Santa Clara por falta de descanso entre jogos

O Sindicato dos Jogadores manifesta "total compreensão e solidariedade" com o plantel do Santa Clara, que se revoltou com a falta de descanso entre o jogo com o Sporting para a Taça de Portugal, que teve prolongamento, e o próximo, diante do Arouca, do campeonato.

"O problema da sobrecarga competitiva e da má gestão dos calendários está na agenda do Sindicato dos Jogadores e da FIFPRO, a nível internacional, há vários anos, com estudos anuais que indicam a necessidade de medidas que protejam a saúde, física e mental, e o bem-estar dos atletas. Nenhuma outra organização desportiva tem trabalhado esta matéria como o Sindicato dos Jogadores, procurando, por todos os meios políticos e institucionais ao seu alcance, colocar o tema nas prioridades da Liga, da Federação e do Governo", lê-se em comunicado.

O final do Santa Clara 2-3 Sporting, de quinta-feira, dista menos de 72 horas, o tempo mínimo de descanso regulamentado, do Santa Clara-Arouca, de domingo. O Sindicato lamenta que, no processo de calendarização e reagendamento de partidas, os jogadores não tenham "um direito a intervir e vetar decisões que põem em risco a sua saúde e bem-estar, potenciando o risco de lesões".

Sindicato desafia clubes a alçar a voz

Assim, o Sindicato dos Jogadores adere com total empenho às reivindicações dos jogadores do Santa Clara, acolhendo as suas preocupações e dando-lhes as boas-vindas a esta luta de toda a classe.

"Esperamos que haja a capacidade da Liga e dos clubes envolvidos – Santa Clara e Arouca – para encontrar uma solução para este problema, mas também que haja uma reflexão séria em Portugal sobre a organização dos calendários e medidas que protejam os jogadores, sobrecarregados por: número de jogos; falta de descanso no intervalo entre jogos; viagens e períodos de concentração contínuos sem o respeito pelos períodos de repouso ou férias. Todos estes problemas põem em causa os profissionais e a integridade da competição", assinala o organismo.

O Sindicato desafia ainda os clubes que se queixam de falta de descanso "a aderirem a esta luta, de uma forma regular e concertada para uma efetiva mudança e não apenas a reagir, quando surge um problema".

"A saúde dos jogadores estará sempre em primeiro lugar e, acima de qualquer valor, é irrenunciável e defendemos uma ação musculada de toda a classe para a defesa desse direito", finaliza o Sindicato.