Gil Vicente garante empate aos 90+10

20 dez, 2025 - 20:07
O Gil Vicente e o Rio Ave empataram 2-2, em partida da jornada 15 da I Liga.
O último golo do encontro, que carimbou o empate, foi apontado aos 90+10 pelo avançado Pablo.
Os outros tentos, em Barcelos, foram apontados por André Luiz e Espigares, na própria baliza (para os vilacondenses) e Murilo (para os da casa).
Na classificação, o Gil Vicente – que vai em cinco jogos sem vencer - está no quarto lugar, com 26 pontos.
Já o Rio Ave chega aos 17 pontos, os mesmos que Estoril e Alverca.