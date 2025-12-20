Ouvir
I Liga

Gil Vicente garante empate aos 90+10

20 dez, 2025 - 20:07

O último golo foi marcado por Pablo.

A+ / A-

O Gil Vicente e o Rio Ave empataram 2-2, em partida da jornada 15 da I Liga.

O último golo do encontro, que carimbou o empate, foi apontado aos 90+10 pelo avançado Pablo.

Os outros tentos, em Barcelos, foram apontados por André Luiz e Espigares, na própria baliza (para os vilacondenses) e Murilo (para os da casa).

Na classificação, o Gil Vicente – que vai em cinco jogos sem vencer - está no quarto lugar, com 26 pontos.

Já o Rio Ave chega aos 17 pontos, os mesmos que Estoril e Alverca.

