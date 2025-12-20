Ouvir
João Henriques é o novo treinador do AVS

20 dez, 2025 - 15:44

Terceiro técnico da temporada depois de José Mota e João Pedro Sousa.

O AVS oficializou, este sábado, a chegada do treinador João Henriques.

"Bem-vindo João Henriques. O novo treinador do AFS assinou até ao final da temporada e já começou a trabalhar. Juntos, mister", lê-se na publicação das redes sociais.

João Henriques, de 53 anos, regressa a Portugal depois de passagens por Eslovénia e Polónia, onde orientou, respetivamente, o Ljubljana e o Radomiak.

Também já treinou Leixões, P. Ferreira, Santa Clara, V. Guimarães, Moreirense e Marítimo.

A restante equipa técnica é composta por João Correia (treinador adjunto), Alberto Carvalho (preparador físico), José Serrão (treinador de guarda-redes) e Gonçalo Magalhães (analista).

João Henriques, o terceiro treinador do AVS depois de José Mota e João Pedro Sousa, já falou sobre este seu novo desafio:

“Resumo à palavra acreditar. Acredito muito que tudo é possível. No futebol já tive várias lições. Quando estamos por cima, tudo pode mudar, e vice-versa. Há sempre a possibilidade de mudar o rumo dos acontecimentos. Acredito que o AVS tem um conjunto de jogadores que não está a espelhar o seu verdadeiro valor. A culpa é de todos pelos resultados, não há um único culpado. Quando se ganha é igual. Não vale a pena olhar para o passado, mas sim para a frente, para o próximo jogo, acreditando sempre que tudo é possível", disse.

O técnico acredita que vai ser possível melhorar: "Estamos a falar de 20 jogos, ainda há muitos jogos pela frente e muitos pontos em disputa. Não olhamos para a tabela porque ela não nos dá nada. O AVS vai ganhar neste campeonato, é natural que isso aconteça. Esses jogadores merecem esse prémio para desbloquear muita coisa. Mostraram a todos que são válidos e úteis, e as vitórias permitem isso mesmo, olhar de outra forma para a equipa. Por exemplo, na Taça de Portugal, numa eliminatória em que se pensava que o Vitória iria passar, o nosso grupo de trabalho mostrou que é válido, independentemente de alguns jogadores terem estatuto de não utilizados. Têm capacidade para ajudar o grupo e isso permite boas dores de cabeça.”

O AVS é o lanterna vermelha do campeonato, após 14 jornadas, com apenas três pontos.


