Vasco Matos critica calendário, mas fala em “combustível” para a equipa

O treinador Vasco Matos reiterou as críticas ao calendário da I Liga de futebol devido à sobrecarga de jogos do Santa Clara, mas afirmou que a situação deve servir como “combustível” para enfrentar o Arouca.

“O cenário não é o ideal. Temos consciência disso. Obviamente que sim. Mas estamos muito focados e com muita vontade de vencer o jogo. É com essa energia que temos de olhar para o jogo de amanhã [domingo]. Foi assim decidido. Obviamente sentimo-nos bastante prejudicados, mas isso tem de ser combustível para o nosso jogo”, afirmou em conferência de imprensa no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

O Santa Clara defrontou o Sp. Braga, na segunda-feira para a Liga (derrota por 1-0), jogou com o Sporting (derrota por 3-2, após prolongamento), na quinta para a Taça, e recebe o Arouca, no domingo para 15.ª jornada o campeonato.

O calendário mereceu críticas da SAD açoriana e do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol que, na sexta-feira, expressou solidariedade com o Santa Clara devido à “sobrecarga competitiva” e pediu uma “solução” para o “problema”.

Vasco Matos realçou, também, que o plantel não está "frustrado" após o jogo com o Sporting, que ficou marcado por pela polémica em torno do penálti que permitiu aos ‘leões’ empatarem o jogo aos 90+16 minutos e que demorou cerca de 12 minutos a ser analisado pela equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro e pelo videoárbitro Rui Silva.

“O ambiente até está leve, bastante leve. Os jogadores estão muito focados e concentrados naquilo que são as nossas tarefas e o nosso propósito”, vincou o técnico.

O Santa Clara vai defrontar o Arouca com várias ausências, já que Paulo Victor, Venâncio e Lucas Soares foram expulsos frente ao Sporting e Calila rumou à CAN2025 para representar a seleção de Moçambique.

“Vamos ter de ter criatividade, mas vamos encontrar a melhor solução para o jogo”, admitiu o treinador.

Com três pontos a separar Santa Clara e Arouca na classificação, Vasco Matos realçou a importância de vencer a próxima partida, apesar de a equipa “não olhar à classificação”.

O treinador apelou à presença dos adeptos lembrando que o clube lançou uma campanha de bilhetes a um euro cuja receita vai reverter para uma associação social.

“Somar pontos em casa é sempre importante. Sentimo-nos realmente confortáveis a jogar em nossa casa, juntamente com os nossos adeptos. Amanhã [domingo] até há uma causa solidária, apelo à presença e apoio dos nossos adeptos”.

O Santa Clara, 13.º classificado com 15 pontos, vai defrontar o Arouca, 15.º com 12, no próximo domingo às 20h30, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.