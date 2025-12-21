AVS continua sem vencer

21 dez, 2025 - 17:43
AVS e Nacional empataram 2-2 em partida da jornada 15 da I Liga.
Os avenses – que estrearam o treinador João Henriques – estiveram a vencer por 2-0, mas deixaram-se empatar e continuam sem vencer no campeonato.
Os golos foram apontados por Tomané e Tunde (para o AVS) e Zé Vítor e Chuchu Ramírez (para os insulares).
Nota ainda para a expulsão do central Rúben Semedo, aos 72 minutos.
Com este empate, o Nacional sobe aos 16 pontos. Já o AVS continua a ser o lanterna vermelha, mas agora com quatro pontos.