Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

AVS continua sem vencer

21 dez, 2025 - 17:43

Partida teve quatro golos e uma expulsão.

A+ / A-

AVS e Nacional empataram 2-2 em partida da jornada 15 da I Liga.

Os avenses – que estrearam o treinador João Henriques – estiveram a vencer por 2-0, mas deixaram-se empatar e continuam sem vencer no campeonato.

Os golos foram apontados por Tomané e Tunde (para o AVS) e Zé Vítor e Chuchu Ramírez (para os insulares).

Nota ainda para a expulsão do central Rúben Semedo, aos 72 minutos.

Com este empate, o Nacional sobe aos 16 pontos. Já o AVS continua a ser o lanterna vermelha, mas agora com quatro pontos.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?