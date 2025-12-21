Empate no dérbi favorece o Benfica

O Sporting e o Benfica empataram 1-1 em partida da jornada 8 do campeonato feminino de futebol.

As águias dominaram a maioria do encontro, mas não conseguiram segurar a vantagem nos minutos finais. As duas equipas tiveram ocasiões desperdiçadas.

As encarnadas marcaram primeiro, por Nycole, aos 21 minutos, mas a equipa da casa empatou por Telma Encarnação, de grande penalidade, aos 88 minutos.

As comandadas de Ivan Baptista tiveram ainda um golo anulado a Anna Gasper, no primeiro tempo, que abria o marcador. Foi assinalado fora de jogo (que deixa dúvidas) a Lúcia Alves.

Com este empate, o Benfica mantém os cinco pontos de vantagem sobre o Sporting na frente do campeonato (20-15 pontos).