Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Famalicão

Hugo Oliveira. “Jogar para ganhar” contra “melhor Benfica da temporada”

21 dez, 2025 - 15:48

O Benfica – Famalicão está marcado para as 20h45 desta segunda-feira.

A+ / A-

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, garante que a sua equipa não vai abdicar “dos princípios”, mas que espera “o Benfica mais forte da temporada”.

Benfica

"Vai ser um jogo extremamente difícil, porque este é o Benfica no melhor momento da época, na minha opinião, com um processo que tem vindo a evoluir, como todos os processos onde o treinador fica mais tempo e começa a passar as suas ideias, ficando a equipa mais sólida e coesa, mais forte. No seu estádio acaba por ser o favorito”.

Olhos nos olhos

“Jogamos sempre à nossa maneira e sempre com o mesmo objetivo, que é trazer os três pontos para casa e fazermos felizes os nossos adeptos. Cada jogo tem a sua história. Aquilo que não podemos trair são os nossos princípios. O futebol é como a vida, existem comportamentos éticos que não traímos, independentemente se lidamos com alguém mais forte, mais frágil, ou ao nosso nível. É o que nós fazemos, adaptamo-nos ao contexto do adversário, onde podemos ser agredidos ou onde agredir. Por isso, cada jogo tem a sua história. Contra o Benfica não vamos abdicar dos nossos grandes princípios, uma equipa que tem sempre de defender o talento que tem. É mais um jogo que temos de lutar para ganhar, mas somos extremamente realistas e objetivos, queremos um jogo completamente ligado e coletivo. Isso não invalida que se olhe sempre para a baliza do adversário. Temos a nossa estratégia e vamos querer ser fiéis a ela sem trair os nossos princípios."

Benfica II

"Espero o Benfica mais forte da época, os jogadores sabem o que fazer com ou sem bola e, quando jogam naquele estádio, são empurrados por uma massa adepta extremamente forte e, com os resultados, começam a acreditar mais. Independentemente de estar mais ou menos subido, vai ser extremamente forte, com jogadores experientes e muito capazes. Sabem lidar com os jogos e sabem o que querem. Vamos encontrar esse adversário, não quero dizer de uma forma aberta, mas sim competitiva. Queremos chegar ao final e trazer pontos. Jogamos para ganhar, temos esta identidade porque achamos que isto nos leva à vitória. Queremos ganhar todos os jogos e é assim que jogamos para ganhar.

Equipa jovem

"Esse é o desenvolvimento do processo, o que me faz estar orgulhosos do grupo de trabalho é a capacidade de crescermos e sermos mais fortes todos os dias. Cada jogo que passa faz-nos crescer. As experiências levam-nos a mais experiência e experiência leva-nos à maturidade. Obviamente que, em dezembro, temos de estar mais fortes para batermo-nos com adversários como estes. Queremos retirar vitórias e pontos, não queremos só competir, mas retirarmos pontos para uma tabela classificativa que é quantitativa."

Benfica perde muitos pontos em casa

"Temos uma forma de estar, fora, que tem dado resultado. Ainda não perdemos fora e queremos continuar nessa senda. O Benfica de hoje não é o Benfica de há dois meses, é mais coeso e objetivo. Os jogadores conhecem-se melhor e caminham por trajetos mais palpáveis. Vamos bater-nos pela nossa ideia. Queremos sair com uma vitória do Estádio da Luz."

O Benfica – Famalicão está marcado para as 20h45 desta segunda-feira.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?