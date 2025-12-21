Hugo Oliveira. “Jogar para ganhar” contra “melhor Benfica da temporada”

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, garante que a sua equipa não vai abdicar “dos princípios”, mas que espera “o Benfica mais forte da temporada”.

Benfica

"Vai ser um jogo extremamente difícil, porque este é o Benfica no melhor momento da época, na minha opinião, com um processo que tem vindo a evoluir, como todos os processos onde o treinador fica mais tempo e começa a passar as suas ideias, ficando a equipa mais sólida e coesa, mais forte. No seu estádio acaba por ser o favorito”.

Olhos nos olhos

“Jogamos sempre à nossa maneira e sempre com o mesmo objetivo, que é trazer os três pontos para casa e fazermos felizes os nossos adeptos. Cada jogo tem a sua história. Aquilo que não podemos trair são os nossos princípios. O futebol é como a vida, existem comportamentos éticos que não traímos, independentemente se lidamos com alguém mais forte, mais frágil, ou ao nosso nível. É o que nós fazemos, adaptamo-nos ao contexto do adversário, onde podemos ser agredidos ou onde agredir. Por isso, cada jogo tem a sua história. Contra o Benfica não vamos abdicar dos nossos grandes princípios, uma equipa que tem sempre de defender o talento que tem. É mais um jogo que temos de lutar para ganhar, mas somos extremamente realistas e objetivos, queremos um jogo completamente ligado e coletivo. Isso não invalida que se olhe sempre para a baliza do adversário. Temos a nossa estratégia e vamos querer ser fiéis a ela sem trair os nossos princípios."

Benfica II

"Espero o Benfica mais forte da época, os jogadores sabem o que fazer com ou sem bola e, quando jogam naquele estádio, são empurrados por uma massa adepta extremamente forte e, com os resultados, começam a acreditar mais. Independentemente de estar mais ou menos subido, vai ser extremamente forte, com jogadores experientes e muito capazes. Sabem lidar com os jogos e sabem o que querem. Vamos encontrar esse adversário, não quero dizer de uma forma aberta, mas sim competitiva. Queremos chegar ao final e trazer pontos. Jogamos para ganhar, temos esta identidade porque achamos que isto nos leva à vitória. Queremos ganhar todos os jogos e é assim que jogamos para ganhar.

Equipa jovem

"Esse é o desenvolvimento do processo, o que me faz estar orgulhosos do grupo de trabalho é a capacidade de crescermos e sermos mais fortes todos os dias. Cada jogo que passa faz-nos crescer. As experiências levam-nos a mais experiência e experiência leva-nos à maturidade. Obviamente que, em dezembro, temos de estar mais fortes para batermo-nos com adversários como estes. Queremos retirar vitórias e pontos, não queremos só competir, mas retirarmos pontos para uma tabela classificativa que é quantitativa."

Benfica perde muitos pontos em casa

"Temos uma forma de estar, fora, que tem dado resultado. Ainda não perdemos fora e queremos continuar nessa senda. O Benfica de hoje não é o Benfica de há dois meses, é mais coeso e objetivo. Os jogadores conhecem-se melhor e caminham por trajetos mais palpáveis. Vamos bater-nos pela nossa ideia. Queremos sair com uma vitória do Estádio da Luz."

O Benfica – Famalicão está marcado para as 20h45 desta segunda-feira.