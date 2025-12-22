Dani Alves vai comprar clube português da Liga 3 e até admite regresso aos relvados

Daniel Alves está prestes a tornar-se investidor no futebol português. De acordo com uma informação exclusiva avançada pela ESPN Brasil, o antigo lateral-direito fechou os detalhes finais para a compra da SAD do Sporting Clube de São João de Ver e avalia a possibilidade de assinar contrato como jogador, por um período mínimo de seis meses, entre janeiro e junho de 2026.

Afastado dos relvados desde janeiro de 2023, Daniel Alves não esconde a intenção de terminar a carreira dentro de campo. O ex-jogador acredita que necessita de cerca de 30 dias de preparação para recuperar ritmo competitivo e ficar apto a integrar a equipa da Liga 3, caso avance para esse cenário.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Atualmente com 42 anos, Daniel Alves tem treinado de forma individual e, desde que saiu da prisão, passou a atuar sobretudo nos bastidores do futebol europeu, aproximando-se de um papel mais ligado à gestão e à preparação para uma futura carreira como treinador. A entrada no Sporting de São João de Ver será feita com o apoio de um grupo de investidores brasileiros, numa estrutura semelhante às SAD em Portugal ou às SAF no Brasil.

O clube de Santa Maria da Feira, fundado em 1929 e conhecido como “Malapeiros”, milita na terceira divisão do futebol português e conta já com vários jogadores brasileiros no plantel.

O possível regresso aos relvados surge depois de um período marcado por um longo e mediático processo judicial em Espanha. Daniel Alves foi acusado de agressão sexual por uma mulher de 23 anos, num alegado episódio ocorrido na casa de banho de uma discoteca em Barcelona, na noite de 31 de dezembro de 2022. Preso preventivamente em janeiro de 2023, o antigo internacional brasileiro esteve detido durante cerca de 14 meses.

Em fevereiro de 2024, Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo Tribunal de Barcelona, decisão que incluiu ainda o pagamento de uma indemnização à vítima e medidas de afastamento. No entanto, em março, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha revogou a condenação e absolveu o ex-jogador, por unanimidade, considerando que as provas apresentadas eram insuficientes para sustentar a pena aplicada.

O ex-lateral-direito, que sempre negou as acusações — apesar de versões contraditórias ao longo do processo —, saiu em liberdade provisória após o pagamento de uma fiança de um milhão de euros. O caso, contudo, não está totalmente encerrado, uma vez que o Ministério Público espanhol apresentou recurso, levando o processo ao Tribunal Supremo de Espanha.

Figura histórica do FC Barcelona e da seleção brasileira, Daniel Alves não joga oficialmente desde 8 de janeiro de 2023, quando representava o Pumas, do México, clube que rescindiu contrato na sequência das acusações. Agora, entre o investimento no futebol português e a possibilidade de um regresso simbólico aos relvados, o antigo lateral procura escrever o último capítulo da sua carreira dentro de campo.