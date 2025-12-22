Nota 3 para João Pinheiro. "Trabalho positivo"

22 dez, 2025 - 23:48
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 3 a João Pinheiro, árbitro do Alverca – FC Porto, partida da 15.ª jornada da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que João Pinheiro fez um “trabalho positivo”.
Aos 23 minutos, o Alverca pede mão de Pablo Rosário, mas a bola bate no peito.
Aos 26 minutos, há um golo anulado ao FC Porto por fora de jogo. “Boa decisão”.
Já na segunda parte, destaque para o “golo bem validado” aos leões.
O árbitro foi assertivo nos lances nas áreas e os amarelos foram “bem mostrados”.
Por tudo isto, nota 3 para João Pinheiro.
Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Alverca, por 3-0.