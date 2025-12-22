Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 22 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Treinador do Alverca lamenta derrota exagerada com o FC Porto

22 dez, 2025 - 22:00 • Redação

Custódio Castro destacou a "coragem" da sua equipa, perante um "grande" FC Porto.

A+ / A-

O treinador do Alverca, Custódio Castro, considera que a derrota para o FC Porto, por 3-0, foi um resultado "um pouco exagerado".

Em declarações à SportTV, o técnico dos ribatejanos destacou a "coragem" da sua equipa na receção ao líder do campeonato.

"Sabemos que o FC Porto é uma equipa forte, cria muitas nuances táticas. Sabíamos que tínhamos de sofrer, abordamos o jogo na tentativa de lutar pelos pontos", declarou Custódio Castro.

O treinador reconhece que na segunda-parte, com os golos dos dragões, o Alverca foi "perdendo energia" perante um FC Porto "num bom momento e é uma grande equipa".

Custódio Castro afirma que o objetivo do Alverca é ficar na I Liga, "não fugimos disso".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 22 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?