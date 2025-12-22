Treinador do Alverca lamenta derrota exagerada com o FC Porto

O treinador do Alverca, Custódio Castro, considera que a derrota para o FC Porto, por 3-0, foi um resultado "um pouco exagerado".

Em declarações à SportTV, o técnico dos ribatejanos destacou a "coragem" da sua equipa na receção ao líder do campeonato.

"Sabemos que o FC Porto é uma equipa forte, cria muitas nuances táticas. Sabíamos que tínhamos de sofrer, abordamos o jogo na tentativa de lutar pelos pontos", declarou Custódio Castro.

O treinador reconhece que na segunda-parte, com os golos dos dragões, o Alverca foi "perdendo energia" perante um FC Porto "num bom momento e é uma grande equipa".

Custódio Castro afirma que o objetivo do Alverca é ficar na I Liga, "não fugimos disso".