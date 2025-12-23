Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 23 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Taça de Portugal

Caldas-Sp. Braga para a Taça vai jogar-se em Torres Vedras por causa da chuva (veja o estado do terreno)

23 dez, 2025 - 09:25 • Lusa

O apito inicial vai ouvir-se às 19h00 desta terça-feira e não às 18h45 como era previsto acontecer no Campo da Mata.

A+ / A-

A chuva intensa que se tem sentido em todo o país obrigou à mudança do local do jogo Caldas-Sporting de Braga, dos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, que se vai disputar esta terça-feira.

Segundo comunicado da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a chuva intensa deixou o relvado do Campo da Mata, em Caldas da Rainha, impraticável, tendo sido decidido mudar o local do encontro para o Campo Manuel Marques, em Torres Vedras, passando a hora de início das 18h45 para as 19h00 desta terça-feira.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Após uma vistoria técnica realizada pela FPF e pela empresa RED, responsável pela gestão do relvado, foi concluído que o terreno não reúne condições de segurança para a realização da partida", pode ler-se na nota emitida pela federação.

O Caldas, equipa da Liga 3, vai receber o Sporting de Braga, formação da I Liga, pelas 19h00 desta terça-feira, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.

Caldas-Sp. Braga para a Taça vai jogar-se em Torres Vedras por causa da chuva
Caldas-Sp. Braga para a Taça vai jogar-se em Torres Vedras por causa da chuva
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 23 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?