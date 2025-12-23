Caldas-Sp. Braga para a Taça vai jogar-se em Torres Vedras por causa da chuva

A chuva intensa que se tem sentido em todo o país obrigou à mudança do local do jogo Caldas-Sporting de Braga, dos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, que se vai disputar esta terça-feira.

Segundo comunicado da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a chuva intensa deixou o relvado do Campo da Mata, em Caldas da Rainha, impraticável, tendo sido decidido mudar o local do encontro para o Campo Manuel Marques, em Torres Vedras, passando a hora de início das 18h45 para as 19h00 desta terça-feira.

"Após uma vistoria técnica realizada pela FPF e pela empresa RED, responsável pela gestão do relvado, foi concluído que o terreno não reúne condições de segurança para a realização da partida", pode ler-se na nota emitida pela federação.

O Caldas, equipa da Liga 3, vai receber o Sporting de Braga, formação da I Liga, pelas 19h00 desta terça-feira, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.