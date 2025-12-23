Caldas vai a jogo com o Braga, mas em protesto. "Será visível"

23 dez, 2025 - 16:40 • André Maia , Inês Braga Sampaio
O Caldas Sport Clube vai apresentar-se a jogo diante do Sporting de Braga, esta terça-feira, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, depois de uma reunião interna, com a participação do município. Ainda assim, fá-lo-á sob protesto.
"Chegámos à conclusão, depois de pesarmos os pratos da balança e as consequências, que seriam nefastas para o bom nome e para o Caldas Sport Clube, que devemos apresentar-nos a jogo. Não impede que o iremos fazer em protesto", começa por dizer o presidente do Caldas, Rodrigo Amaro, em declarações a Bola Branca.
O Caldas estava a considerar não ir a jogo frente ao Braga, depois de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter deslocado a partida para Torres Vedras, a menos de 24 horas do seu início, devido à chuva.
No entender de Rodrigo Amaro, o processo "não foi bem gerido" e o protesto do clube "será visível no semblante de cada adepto, cada sócio do Caldas que se vai deslocar ao estádio do Torreense".
"Será visível na forma como vamos encarar o jogo e será visível, também, nos nossos canais oficiais", declara o presidente do Caldas, que explica que a sua proposta de adiamento do encontro "foi automaticamente recusada porque, em termos de regulamento e calendário do Braga, não podia ser tomada essa decisão".
"Do ponto de vista regulamentar, existe regulamento, mas há exceções. Da parte do Braga, foi em sintonia com a FPF. Não tinham data, conhecem os regulamentos, se calhar melhor que nós. Na nossa análise, não existindo a possibilidade de jogar hoje [esta terça-feira] no Campo da Mata, a solução passaria por um adiamento. FPF e Braga entenderam que não havia base regulamentar para sustentar essa decisão, portanto tomaram a sua decisão", refere.
Rodrigo Amaro considera que "sem dúvida" que havia condições para que o jogo se realizasse no Campo da Mata: "Tem partes que não estão nas melhores condições, assim como o relvado do Torreense."
"Eu, e muitos dos elementos que me acompanham, nos órgãos sociais e voluntários, conhecendo aquele relvado, temos memória de ver o relvado em muito pior estado. Já tivemos jogos este ano em relvados em péssimas condições. Jogos do Caldas e de outros clubes. Aqui, a Federação não quis arriscar. (...) Foi uma decisão que a FPF quis tomar de forma precipitada. Decisão tomada contra a nossa vontade, mas não nos calamos nem estamos confortáveis e satisfeitos", sublinha.
O presidente do Caldas não apelida a FPF de "vilã", neste processo, no entanto, assume que "tem de haver culpados" e que, "a seu tempo, esses culpados serão referidos".
"Isto não pode passar em claro. Tem de haver consequências, tem de haver culpados. Não se admite que numa competição em que estão inseridos clubes amadores e profissionais, independentemente da fase, se faça uma coisa destas a um clube com história, um clube centenário, fundador de uma Associação de futebol", atira.
Para Rodrigo Amaro, o sucedido é "uma falta de respeito e consideração por todo o trabalho que foi feito durante os últimos 15 dias" por parte do Caldas.
"O jogo estava preparado para ser realizado no Campo da Mata. É um desrespeito com os caldenses, com o Caldas e com a festa da Taça, que supostamente é a festa popular e das famílias, e que quiseram retirar ao Caldas no dia de hoje", remata.
A partida entre Caldas SC e SC Braga está marcada para esta terça-feira, às 19h00, no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.