Caldas vai a jogo com o Braga, mas em protesto. "Será visível"

"Chegámos à conclusão, depois de pesarmos os pratos da balança e as consequências, que seriam nefastas para o bom nome e para o Caldas Sport Clube, que devemos apresentar-nos a jogo. Não impede que o iremos fazer em protesto", começa por dizer o presidente do Caldas, Rodrigo Amaro, em declarações a Bola Branca .

O Caldas Sport Clube vai apresentar-se a jogo diante do Sporting de Braga, esta terça-feira, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, depois de uma reunião interna, com a participação do município. Ainda assim, fá-lo-á sob protesto.

No entender de Rodrigo Amaro, o processo "não foi bem gerido" e o protesto do clube "será visível no semblante de cada adepto, cada sócio do Caldas que se vai deslocar ao estádio do Torreense".

"Será visível na forma como vamos encarar o jogo e será visível, também, nos nossos canais oficiais", declara o presidente do Caldas, que explica que a sua proposta de adiamento do encontro "foi automaticamente recusada porque, em termos de regulamento e calendário do Braga, não podia ser tomada essa decisão".

"Do ponto de vista regulamentar, existe regulamento, mas há exceções. Da parte do Braga, foi em sintonia com a FPF. Não tinham data, conhecem os regulamentos, se calhar melhor que nós. Na nossa análise, não existindo a possibilidade de jogar hoje [esta terça-feira] no Campo da Mata, a solução passaria por um adiamento. FPF e Braga entenderam que não havia base regulamentar para sustentar essa decisão, portanto tomaram a sua decisão", refere.

"Tem de haver culpados, isto não pode passar em claro"

Rodrigo Amaro considera que "sem dúvida" que havia condições para que o jogo se realizasse no Campo da Mata: "Tem partes que não estão nas melhores condições, assim como o relvado do Torreense."

"Eu, e muitos dos elementos que me acompanham, nos órgãos sociais e voluntários, conhecendo aquele relvado, temos memória de ver o relvado em muito pior estado. Já tivemos jogos este ano em relvados em péssimas condições. Jogos do Caldas e de outros clubes. Aqui, a Federação não quis arriscar. (...) Foi uma decisão que a FPF quis tomar de forma precipitada. Decisão tomada contra a nossa vontade, mas não nos calamos nem estamos confortáveis e satisfeitos", sublinha.