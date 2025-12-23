Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 23 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Taça de Portugal

Caldas vai a jogo com o Braga, mas em protesto. "Será visível"

23 dez, 2025 - 16:40 • André Maia , Inês Braga Sampaio

"Será visível no semblante de cada adepto", afirma o presidente do Caldas SC, em Bola Branca, depois de a FPF ter deslocado o jogo da Taça para Torres Vedras. Em causa as condições do relvado do Campo da Mata, devido ao mau tempo.

A+ / A-

O Caldas Sport Clube vai apresentar-se a jogo diante do Sporting de Braga, esta terça-feira, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, depois de uma reunião interna, com a participação do município. Ainda assim, fá-lo-á sob protesto.

"Chegámos à conclusão, depois de pesarmos os pratos da balança e as consequências, que seriam nefastas para o bom nome e para o Caldas Sport Clube, que devemos apresentar-nos a jogo. Não impede que o iremos fazer em protesto", começa por dizer o presidente do Caldas, Rodrigo Amaro, em declarações a Bola Branca.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O Caldas estava a considerar não ir a jogo frente ao Braga, depois de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter deslocado a partida para Torres Vedras, a menos de 24 horas do seu início, devido à chuva.

Com 10 épocas no Caldas, o mister Vala desafia o futebol moderno: "É preciso mais paciência"

Reportagem Bola Branca

Com 10 épocas no Caldas, o mister Vala desafia o futebol moderno: "É preciso mais paciência"

A Renascença foi às Caldas da Rainha saber que hom(...)

No entender de Rodrigo Amaro, o processo "não foi bem gerido" e o protesto do clube "será visível no semblante de cada adepto, cada sócio do Caldas que se vai deslocar ao estádio do Torreense".

"Será visível na forma como vamos encarar o jogo e será visível, também, nos nossos canais oficiais", declara o presidente do Caldas, que explica que a sua proposta de adiamento do encontro "foi automaticamente recusada porque, em termos de regulamento e calendário do Braga, não podia ser tomada essa decisão".

"Do ponto de vista regulamentar, existe regulamento, mas há exceções. Da parte do Braga, foi em sintonia com a FPF. Não tinham data, conhecem os regulamentos, se calhar melhor que nós. Na nossa análise, não existindo a possibilidade de jogar hoje [esta terça-feira] no Campo da Mata, a solução passaria por um adiamento. FPF e Braga entenderam que não havia base regulamentar para sustentar essa decisão, portanto tomaram a sua decisão", refere.

"Tem de haver culpados, isto não pode passar em claro"

Rodrigo Amaro considera que "sem dúvida" que havia condições para que o jogo se realizasse no Campo da Mata: "Tem partes que não estão nas melhores condições, assim como o relvado do Torreense."

"Eu, e muitos dos elementos que me acompanham, nos órgãos sociais e voluntários, conhecendo aquele relvado, temos memória de ver o relvado em muito pior estado. Já tivemos jogos este ano em relvados em péssimas condições. Jogos do Caldas e de outros clubes. Aqui, a Federação não quis arriscar. (...) Foi uma decisão que a FPF quis tomar de forma precipitada. Decisão tomada contra a nossa vontade, mas não nos calamos nem estamos confortáveis e satisfeitos", sublinha.

Caldas-Sp. Braga para a Taça vai jogar-se em Torres Vedras por causa da chuva (veja o estado do terreno)

Taça de Portugal

Caldas-Sp. Braga para a Taça vai jogar-se em Torres Vedras por causa da chuva (veja o estado do terreno)

O apito inicial vai ouvir-se às 19h00 desta terça-(...)

O presidente do Caldas não apelida a FPF de "vilã", neste processo, no entanto, assume que "tem de haver culpados" e que, "a seu tempo, esses culpados serão referidos".

"Isto não pode passar em claro. Tem de haver consequências, tem de haver culpados. Não se admite que numa competição em que estão inseridos clubes amadores e profissionais, independentemente da fase, se faça uma coisa destas a um clube com história, um clube centenário, fundador de uma Associação de futebol", atira.

"Quiseram tirar festa da Taça ao Caldas"

Para Rodrigo Amaro, o sucedido é "uma falta de respeito e consideração por todo o trabalho que foi feito durante os últimos 15 dias" por parte do Caldas.

"O jogo estava preparado para ser realizado no Campo da Mata. É um desrespeito com os caldenses, com o Caldas e com a festa da Taça, que supostamente é a festa popular e das famílias, e que quiseram retirar ao Caldas no dia de hoje", remata.

A partida entre Caldas SC e SC Braga está marcada para esta terça-feira, às 19h00, no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 23 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?